Messi, otra vez el 10 "de diez"

Foto: Sebastián Granata - enviado especial

Lionel Messi volvió a la titularidad, volvió a desparramar su magia de siempre, llegó a los 106 goles con la camiseta argentina y le anotó por primera en la historia a Perú en Eliminatorias y encima por duplicado para la cuarta victoria consecutiva de los dirigidos por Lionel Scaloni en cuatro presentaciones: que fue nuevamente la figura con puntuación perfecta es una obviedad.Y el que tomó la posta de Alexis Mac Allister en la mitad de la cancha cuando el volante central de Liverpool fue obturado por la marca de Yoshimar Yotún fue Enzo Fernández, figura de reparto pero figura al fin en este conjunto argentino donde todas las piezas sincronizan con una precisión admirable.De esta manera, y con Emiliano Martínez, que sin ser exigido, también merece subirse al podio simplemente por extender a 712 minutos la imbatibilidad de su arco, la calificación que le otorgó Télam en Lima a los componentes del seleccionado argentino es la siguiente:La calificación para "Dibu" termina siendo injusta conforme pasan los partidos y casi no le patean al arco, pero si bien su récord de valla invicta es compartido por todo el equipo, alguna vez merece más que un 6 solamente por el hecho de la seguridad que les transmite a sus compañeros.Volvió a la titularidad por la lesión de Nahuel Molina y dio algunas ventajas por el lateral derecho, hasta que debió abandonar el campo prematuramente también con una molestia y Scaloni debió improvisar con un central como Lucas Martínez Quarta en su lugar.La firmeza y reciedumbre de siempre para cruzarse con el experimentado Paolo Guerrero. Hizo una falta penal que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela bien podría haber cobrado. También salió anticipadamente por un golpe en la rodilla derecha.No afloja nunca y es el "Cuti" Romero veterano de esa zaga central por su solvencia y dureza para no perder en el mano a mano y minimizar cualquier chance de los delanteros rivales.A diferencia de Montiel no tuvo complicaciones por el lateral izquierdo y está plenamente afirmado como titular en ese lugar, dejando la sensación de que este es su tiempo por encima de Marcos Acuña.Otra buen partido de este polifuncional volante que es la rueda de auxilio de cualquier marca y rodado de jugador que lo necesite. Aun con un golpe a cuestas salió en el segundo tiempo y nunca declinó en su despliegue hasta que Scaloni decidió reemplazarlo sobre el final.Esta vez, a diferencia del partido anterior con Paraguay, no pudo desplegar sus alas como suele hacerlo porque Yotún lo fue a buscar y encimar permanentemente, pero aun así nunca dejó de intentar hacer lo que mejor le sale: jugar.Le llevó una "media horita" hacer pie en el partido, pero cuando lo consiguió, se movió con soltura y liberado de presiones participó en las dos conquistas de Messi para terminar secundándolo en la tabla de figuras.Decir que la rompió es reiterativo y hasta le queda corto en referencia a su condición de mejor del mundo desde hace ya mucho, muchísimo tiempo, pero esa habitualidad puede encerrarse esta vez en sus dos primeros goles a Perú en Eliminatorias, dos verdaderos golazos que en su naturaleza exageran el "zos" pero que a su vez merecen simplemente por el hecho de haber salido de sus pies excelsos. Otro 10. Julián Álvarez (6) Se movió por todo el frente de ataque, pero con más dificultades cuando se paró de espaldas al arco rival. Cuando lo hizo de frente fue el Julián desequilibrante del Manchester City.Otro buen partido que al igual que ante Paraguay le faltó coronar con un gol. Pero al menos asistió a Messi en el primer tanto y cada vez que encaró complicó al boquense Luis Advíncula por el costado derecho de la defensa peruana.Tuve que reemplazar de urgencia a su ex compañero en River Plate, Montiel, como lateral derecho, una posición que no reconoce pero a la que debió recurrir Scaloni ante las ausencias en el plantel de los lesionados Nahuel Molina y Juan Foyth. Pero como se diría en el potrero, se las "rebuscó" bastante bien y, en la emergencia, se llevó el aprobado.Así como Martínez Quarta reemplazó a Montiel después de la media hora del primer tiempo, él debió hacer lo propio con el "Cuti" Romero en el arranque del complemento y, también como de costumbre, exhibió su solvencia, seguridad y tranquilidad, rasgos que lo caracterizaron a lo largo de toda su carrera.Lautaro Martínez. Giovani Lo Celso y Marcos Acuña ingresaron faltando menos de un cuarto de hora para el epílogo y, como de costumbre, cumplieron en ese breve lapso con el granito de arena necesario para cerrar el partido con otra victoria para el rosario.