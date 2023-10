Carlotto se solidarizó con las madres de los secuestrados por Hamas

Estela de Carlotto tildó los hechos ocurridos como de una "guerra infame".

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se solidarizó con "todas las madres que están sufriendo el no saber dónde están sus hijos", en referencia a las personas secuestradas por Hamas tras el ataque a Israel, y les pidió a los familiares que "tengan fe y esperanza"."Hola quiero acompañar a todas las madres que están sufriendo en este momento el no saber dónde están sus hijos y sus familiares", manifestó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo mostrando un cartel con el hashtag 'Yo no miro para otro lado'.Con un mensaje que circuló por las redes sociales, y que publicó por ejemplo la cuenta en X de la Agencia Judía de Noticias (AJN), Carlotto tildó los hechos ocurridos como de una"Las acompaño con el corazón, yo en mi cargo especial de madre, he vivido y sigo viviendo el dolor de la pérdida que tenemos que impedirla", remarcó.Y les envió un mensaje a los familiares de los secuestrados:La nueva campaña #Yonomiroparaotrolado, se suma a la que se lanzó el miércoles pasado desde la cuenta de Instagram @liberenaloshorn, de la que participaron distintas personalidades como el actor Ricardo Darín y amigos de los hermanos Iair y Eitan Horn, quienes se encuentran desaparecidos desde el sábado 7 cuando Hamas inició el ataque.sostuvo que el Gobierno argentino está en "diálogo permanente" con el de Israel para dar con el paradero de los argentinos que fueron secuestrados durante el conflicto armado con Hamas y destacó el trabajo coordinado que viene llevando adelante el Estado nacional "desde el primer día" como parte de la operación "Regreso Seguro".", afirmó Cafiero en declaraciones a Radio 10.Además, el canciller sostuvo que adhirieron al llamado de la comunidad internacional "para que se liberen todos los rehenes", detalló que sigue habiendo 22 argentinos con "paraderos conocidos" y que resta saber la información oficial sobre el resto.Israel cerró y bombardeó Gaza este martes, que es gobernada por Hamas, desde el ataque lanzado por el grupo islamista contra el sur de Israel la semana pasada, que dejó más de. Además, unasEl Ministerio de Salud del enclave subió ade los cuales casis, mientras que otras