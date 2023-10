Massa: "Es una muestra de debilidad que un candidato ande repartiendo cargos"

Sergio Massa / Foto: Raúl Ferrari

Esperanza y certidumbre

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, consideró este martes una "muestra de debilidad" que los postulantes "" para eventuales gobiernos, y sostuvo que "hasta la primera vuelta" electoral los esfuerzos de los aspirantes deben estar puestos en ", generar trabajo y luchar contra el narcotráfico"."Es una muestra de debilidad que un candidato ande repartiendo cargos, porque lo que los argentinos eligen es quién lidera", planteó Massa.En declaraciones a C5N, el postulante peronista analizó que "cy capacidad de liderazgo para convencer al electorado, y te vas apalancando en nombres que te pongan los atributos que no tenés".Massa consideró entonces que "hasta la primera vuelta" electoral, "cada uno de nosotros tenemos que contar a los argentinos que somos capaces de enfrentar la inseguridad y contarles cómo vamos a generar trabajo y cómo vamos a hacer para luchar contra el narcotráfico"."Hoy es el momento para que cada uno de nosotros cuente qué país quiere, y genuinamente, desde la charla, no leyendo lo que escriben otros", acotó.Al respecto, Massa apuntó que "si algo le pareció mal" en los debates de candidatos de principios de mes, y que no vio "ni en la Cámara de Diputados", fue que algunos postulantes "" a la hora de brindar sus exposiciones.Massa advirtió además que "lo que está en juego es el desarrollo económico y el modelo de desarrollo de Argentina".El ministro y candidato sostuvo además que el "lunes" próximo, después de las elecciones, "Argentina va a amanecer con mucha más esperanza y certidumbre respecto del rumbo y, sobre todas las cosas,".En esa línea, afirmó que "desde el 10 de diciembre" los ciudadanos ", que cree en el multilateralismo y no tiene problemas de sentarse a discutir con el FMI, y tiene la convicción de convocar a los mejores y construir un gobierno de unidad nacional".Massa advirtió además que "lo que está en juego es el desarrollo económico y el modelo de desarrollo de Argentina".