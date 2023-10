Amplio rechazo al proyecto de "renunciamiento a la paternidad" de una candidata de Milei

Foto: Twitter @lilialemoine.

Parece que tenemos que explicar que las violaciones a las mujeres no tienen nada que ver con la coparticipación federal de impuestos, que comprar y vender personas es delito y que los padres tienen que cuidar y sostener a sus hijos menores. Esta gente es capaz de hacer mucho daño https://t.co/XTrclH7IMO — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) October 17, 2023

Las mujeres pinchan los forros para enganchar a los hombres, dice 🤦🏻‍♀️

Varones, quiéranse. No voten este despropósito. https://t.co/tdnpIyYCyg — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 17, 2023

Lo injusto, Lilia, es que haya 1 millón 600 mil mujeres que se hacen cargo solas de 3 millones de hijos e hijas, y que la mitad de esos niños y niñas no reciban la cuota alimentaria por parte de sus padres. Pero tranquila, vamos a tener un Presidente que no las va a dejar solas. pic.twitter.com/giBEHUNN53 — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) October 17, 2023

Los grandes valores que proponen Milei y su candidata Lemoine: que los varones no se hagan cargo de su paternidad y puedan renunciar a sus hijos.

Terraplanistas, negacionistas, machistas, vendepatria y anti familia…linda gente. https://t.co/qQYRrFEFYw — Florencia Lampreabe (@FlorLampreabe) October 17, 2023

Venta de órganos, libre portación de armas, y proyecto de renuncia a la paternidad porque “las mujeres pinchan preservativos”.



Son la libertad atrasa. https://t.co/MyKR47Xcz3 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 17, 2023

Mujeres con actuación pública en el Congreso y en la función pública cuestionaron este martes en duros términos una iniciativa de "propuesta por la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine, quien en una entrevista por YouTube adelantó que su primer proyecto de ley apuntará a que los varones tengan 15 días para decidir si van a hacerse cargo o no de un hijo.La iniciativa de Lemoine, presentada este mismo martes en el canal de YouTube "Neura Media", pretende que, para lo cual la asesora de Javier Milei propone que, según dijo en la entrevista.La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, criticó el proyecto desde sus redes sociales y lo consideró una muestra de que "esta gente puede hacer mucho daño", al referirse a los miembros del espacio ultraliberal LLA, mientras que la exgobernadora bonaerense y diputada nacional por Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, coincidió en los cuestionamientos e incluso rebautizó a LLA como "".También la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, repudió la iniciativa al considerar que el proyecto de Lemoine presupone, según advirtió, que "las mujeres pinchan los forros para enganchar a los varones", y agregó que una idea de ese tipo representa "un despropósito".Cerruti completó su posteo en la red social X (exTwitter) con una convocatoria al electorado masculino, para que evite apoyar en las urnas las ideas que subyacen en un proyecto como ese:exhortó la portavoz.Otra voz que se pronunció en rechazo frontal a lo que declaró Lemoine fue la de la ministra de las Mujeres, Género y Diversidades, Ayelén Mazzina, quien advirtió sobre la injusticia que significa que "haya 1 millón 600 mil mujeres que se hacen cargo solas de 3 millones de hijos e hijas, y que la mitad de esos niños y niñas no reciban la cuota alimentaria por parte de sus padres".Mazzina, de todos modos, sugirió que Milei no será el ganador de las elecciones presidenciales sino el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, por lo cual, según remarcó en un mensaje dirigido a las mujeres.También la diputada nacional Florencia Lampreabe (del bloque del Frente de Todos, ahora UxP) repudió "los grandes valores que proponen Milei y su candidata Lemoine" y los acusó de ser "tras lo cual añadió, con ironía:Lampreabe rechazó que Lemoine proponga "que los varones no se hagan cargo de su paternidad y puedan renunciar a sus hijos", según advirtió desde la red social X, en un cuestionamiento que relacionó el proyecto conEn la misma línea fue la diputada Vidal (PRO-JxC), quien encuadró la ocurrencia de Lemoine con medidas que el propio Milei planteó como deseables para aplicar desde el Gobierno en el caso de ganar las elecciones., escribió la exgobernadora desde la red X.En la entrevista que concedió esta tarde a Neura Media, el canal de YouTube de Alejandro Fantino, Lemoine volvió a mostrar su rechazo al aborto al sostener que si".Desde esa premisa, afirmó que el primer proyecto de ley que impulsará en la Cámara baja al ser electa seráya que, según dijo, no le parece justo "que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años, cuando no lo quiso tener".