La crueldad infinita, los inocentes y una voz imperiosa

“…venían por el cielo a matar niños,y por las calles la sangre de los niñoscorría simplemente, como sangre de niños…… ¡Venid a ver la sangre por las calles,venid a verla sangre por las calles,venid a ver la sangrepor las calles!”(Pablo Neruda, “Explico algunas cosas”, Madrid, julio de 1937)“La primera investigación de la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) indicó que la explosión en el hospital en el sector de Gaza fue provocada por un defectuoso lanzamiento de un misil HAMAS” (información del telecanal israelí I24).“El grupo ‘Yihad Islámica’ es responsable por el ataque al hospital en el sector de Gaza”. (declaración de Daniel Hagari, secretario de prensa la FDI).Afirma Hagari: "El análisis de la inteligencia de las FDI indica que los terroristas dispararon cohetes hacia la Franja de Gaza, volando en las cercanías del Hospital Al-Ahly en la Franja de Gaza, en el mismo momento del ataque (contra el hospital).Información de inteligencia de varias fuentes que tenemos indica que la ‘Yihad Islámica’ fue responsable del fallido lanzamiento del cohete que impactó en un hospital en la Franja de Gaza."“Los militares israelíes no tienen nada que ver con el ataque al hospital en el sector de Gaza” (Beniamin Netanyahu, primer ministro israelí).“La responsabilidad por esta matanza es del enemigo que atacó el hospital, las mezquitas y las iglesias en un mismo lugar, así como los norteamericanos, que cubriendo ilimitadamente a este enemigo, le permiten cometer estos asesinatos en masa” (Ismail Haniya, líder del buró político de HAMAS).“La masacre en el hospital baptista de Gaza es un repugnante crimen militar sobre el que no es posible callar. Israel debe suspender de inmediato su cruel agresión” (Abdallah II, rey de Jordania).“El ataque al hospital baptista ‘Al-Ahly´ en el sector de Gaza provocó más de 500 personas muertas. Según datos del ministerio de Salud, la mayoría de los muertos son mujeres y niños” (representante del Ministerio de Salud de Gaza).“El ataque al hospital en el sector de Gaza por parte de aviones de guerra israelíes es un crimen de guerra y un crimen contra la Humanidad” (declaración del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Palestina).“En forma categórica condenamos el bárbaro ataque y estamos profundamente indignados por el hecho de que centenares de palestinos perecieron y muchos sufrieron como resultado del ataque al hospital en Gaza” (declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye).“Las noticias que llega de Gaza son espantosas y absolutamente inaceptables. El derecho internacional humanitario debe respetarse en este y en todos los casos” (primer ministro de Canadá, Justin Trudeau).“Los Estados Unidos convocan a Israel a respetar las ‘leyes de la guerra’” (declaración del Pentágono).(El jefe del Pentágono Lloyd) “Austin ordenó a dos mil soldados alistarse para desembarcar en el Medio Oriente” (declaración de Sabrina Singh, subjefa de prensa del Ministerio de Defensa de los EE.UU.).“En las costas de Gaza e Israel se encuentran dos mil infantes de marina norteamericanos, listos para desembarcar y tomar parte en el conflicto”. (Michael Thomas McCaul, titular del comité de política exterior de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense).“Un grupo operativo de la Royal Navy de Gran Bretaña, incluyendo el “Argus” y el ‘Lyme Bay’, se desplazaron al Mediterráneo Oriental en el marco del despliegue de las fuerzas armadas británicas para prestar apoyo a Israel ante la agudización del conflicto palestino-israelí”. (comunicado del Ministerio de Defensa británico).El objetivo del despliegue inglés es “fortalecer la estabilidad regional y presentar posibilidades en el caso de situaciones imprevisibles en las próximas semanas”.“El miércoles será el día de la inaudita ira contra el enemigo y sus crímenes, así contra la visita de (l presidente norteamericano Joe) Biden a la formación sionista, cuyo objetivo es cubrir y defender su criminal formación”. (declaración de “Hezbollah”, en el Líbano).“Si Hezbollah comete un error, será exterminado” (general Herzi Halevi, jefe del estado mayor general de las FDI, al visitar el comando norte ante un eventual ataque del grupo libanés).“Teherán no quiere que el conflicto se convierte en una guerra regional y planea intentar ayudar a liberar a los pacíficos pobladores que se encuentran como rehenes con Hamas” (declaración del ministro de asuntos exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian).“Si se acepta el cese del fuego, liberaremos de inmediato los rehenes civiles. No tendremos interés en retener a estas personas”. (Mussa Abu-Marzuk, miembro del buró político de Hamas. Agregó que el intensivo bombardeo israelí torna imposible transportar y liberar los rehenes. “Sin el cese del fuego no podemos hacerlo”.“Rusia y los Emiratos Árabes Unidos solicitaron para la mañana del 18 de octubre una urgente reunión abierta del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con el ataque al hospital en Gaza”. (comunicado de Dmitri Polianski, segundo jefe de la delegación rusa en la ONU).Luego de la Segunda Guerra Mundial, en el territorio de la antigua Palestina se asentaron los primeros colonos judíos, en lo que proclamaron el retorno a la Tierra Prometida. En 1947, para evitar que las primeras confrontaciones entre colonos y palestinos se convirtieron en un sangriento y eterno conflicto, la ONU resolvió la formación en ese territorio de dos estados: Israel y Palestina.Sin embargo, sólo fue creado el Estado de Israel. Pese a que Israel reconoció el principio de los dos estados, nunca liberó definitivamente los territorios palestinos ocupados.Tras numerosos enfrentamientos bélicos y sangrientos atentados en 1993 Yasser Arafat, líder de la OLP (Organización de Liberación de Palestina) e Isaac Rabin, primer ministro israelí, firmaron la paz, basada en el reconocimiento de los dos estados en las fronteras establecidas en 1967 por las Naciones Unidas.Dos años más tarde, Rabin fue asesinado por un fanático de la ultraderecha israelí, que acusaba al primer ministro de traición. Todos los gobiernos sucesivos de Netanyahu fueron abiertos opositores al cumplimiento de las resoluciones de la ONU.En la búsqueda de solucionar el conflicto, en 2002 la Liga Árabe propuso el reconocimiento de Israel por los países árabes a cambio de la retirada israelí de todos los territorios que ocupó desde 1967. La iniciativa de paz árabe no fue recogida por Israel.Los últimos movimientos de paz entre Israel y el mundo musulmán, evidenciados en el reconocimiento de Tel Aviv por parte de algunos países árabes, han quedado dinamitados por esta nueva y cruel explosión del conflicto.¿A quién le conviene exacerbar la hostilidad entre dos pueblos, milenarios cohabitantes de este territorio? ¿Cuál es el precio sangriento a pagar por el cese el fuego? ¿Quién arma el enfrentamiento? ¿A cuánto subirá la cotización del petróleo?