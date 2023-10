Músicas y músicos de la calle: el mosaico sonoro de la porteñidad

El trío Armando la Gorra. Foto: Eliana Obregón

Osiris, el saxofonista trashumante. Foto: gentileza Osiris Saxman.

Cantar sin permiso

Noelia canta en Plaza Armenia. Foto: gentileza Noelia Suárez.

Vamos las bandas

“Con esto subsisto”

Melin, los sultanes del swing. Foto: gentileza Melin Banda.

Al Colón

Michi Yofre: "No hay secretos, cuantas más horas le metas, más sacás". Foto: Eliana Obregón

Dama Manchada: un dúo dinámico. Foto: Victor Carreira.

Tango que me hiciste bien

Manufi, manso y tranquilo. Foto: IGManufi

Benny: El violinista del tren. Foto: gentileza Benny Blackall

Mantener la calma

Música del alma

Gucho Fraiman; el guitarrista solitario. Foto: @guchoFraiman

Buenos Aires es una de las metrópolis con mayor cantidad de músicos en espacios públicos: subtes, plazas y veredas son su escenario improvisado del cual surgieron algunos profesionales hoy renombrados.El espectro abarca casos diversos: Nahuel Pennisi ; la Orquesta Fernández Fierro , que sacaba el piano a la vereda; el otrora galancito Facundo Arana; y hasta el mismísimo Ricardo Arjona , el guatemalteco que hizo sus primeras armas en la peatonal Florida. Y fuera de nuestras fronteras, dos megaestrellas como el canadiende Justin Bieber y el británico Ed Sheeran fueron "descubiertos" haciendo música en las calles.Télam recorrió el potencial semillero y conversó con algunas y algunos artistas, modernos juglares del siglo XXI. ¿Viven de lo suyo? ¿Cómo es el día a día callejero? ¿Qué tiene la calle a favor y qué en contra? Anduvimos por subtes, plazas, peatonales y esquinas para conocer su palabra... y su música.tiene 29 años, toca varios instrumentos, pero en la calle; su principal actividad es vocal: canta soul, jazz, swing. “Me gusta mezclar lo performático, a veces hago repertorio de musicales antiguos, Liza Minelli, Edith Piaff, Barbra Straisand”.Noelia se acompaña con pistas: “Lo ideal sería hacerlo con músicos, pero es difícil; mi sueño hecho realidad sería cantar con una big band”. Está los viernes en Plaza Armenia -en el barrio de Palermo, en las calle Armenia, Costa Rica, Nicaragua, y Malabia-, cuando empieza a caer el sol, “si hay buena energía de la gente, varias horas. PeroNo vive de esto, pero a veces hace “unos buenos billetes”.Un problema frecuente de los músicos son las irrupciones de la Policía de la Ciudad con pretensiones de desalojo. El gobierno porteño llegó a hablar de un “Registro de Artistas Callejeros/as” (sigue vigente en la web oficial) donde anotarse. Pero la iniciativa parece ser un amague inconcluso pese a que el mencionado Registro exija "aceptar y cumplir las metodologías y conductas establecidas en el Manual de Convivencia".Al testimonio de Noelia sobre los permisos (“una vez pedí uno y nunca me respondieron”) se suman otros. “Es una mentira”, dice por su parte: “es normal del Gobierno porteño hablar de acuerdos para después dormirlos en oficinas que nunca abren o permisos que nunca otorgan”.Una de las peores cosas, señala Roberto, “es estar discutiendo con la policía; somos esclavos de esas políticas de desgaste”. En cuanto a lo grato, destaca “que te dejen en la gorra una carta agradeciendo que le pusiste una sonrisa a un mal día, hasta el hecho de que hacés lo que querés, cuando querés y donde querés…es un trío de covers: rocanrrol, blues, surf, disco y jazz. Toca. Se instalan unos cinco días por semana en distintos puntos. Despliegan un swing descomunal, guiados por Leonardo, el guitarrista: tras su pulso, van de la ochentosa ELO a Chuck Berry , pasando por deidades del blues, como Steve Ray Vaughan o Freddie King.; tocamos también en bares y eventos privados”. Son de La Plata, aunque van de aquí para allá con un sonido propio a batería, tan chiquito como efectivo en pleno microcentro porteño.“Soy guitarrista; toco hace ya varios años en Palermo: mi punto fijo es la puerta de un banco en Scalabrini Ortiz y Jufré, pero también voy yirando por los bares de Plaza Armenia y algunas postas más”, cuenta Gucho.explica, y es el primero de los entrevistados que puede decirlo.En cuanto a lo positivo y negativo, “lo mejor de tocar así es que la plata que uno genera es ganancia limpia. Lo feo son algunas caras de culo cuando uno pasa la gorra, pero… sonrisa y fue…”En el sur de la ciudad, barrio tanguero por excelencia, más precisamente sobre Chile llegando a Defensa (San Telmo), los domingos a la tarde tienen su parada ay hacen un mix propio de bandoneón y rabiosa guitarra eléctrica.TocanSe conocen hace mucho y se nota en la sintonía instrumental que traslucen sus versiones. Nos cuentan que “lo bueno de tocar en la calle es tener una conexión diferente con el público; hay más contacto. Lo malo es que no hay una valoración política y laboral que estimule y proteja a este rubro. De todos modos, siempre lo disfrutamos”.Quien pase un jueves después del mediodía por Plaza Lavalle seguramente se tope con: formación contundente y aceitadísima que da color a la tarde con hits históricos. Sus barbas largas, algunas encanecidas, les dan un aire ZZTop. Pero hacen mucho rock nacional, de Calamaro Pappo´s blues , sin escalas.van contratados a fiestas privadas y tienen muy organizado su dispositivo, que incluye grupo electrógeno.A esta altura, los Armando la Gorra ya casi no ensayan: “Cuando queremos hacer un tema nuevo, nos lo pasamos por audio, cada cual saca su parte y ya cuando armamos acá, lo tenemos”, dicen desde esa solvencia que les permite lo expresivo sin vacilar.Otros géneros tienen lugar también en la zona tribunalicia, pero bajo tierra, por ejemplo en manos de Sergio Israel,del Teatro Colón , nacido en Chile hace 58 años, residente argentino desde hace 25. Fue suplente en la filarmónica del primer Coliseo ydel subte, aunque desde su punto de vista: “la línea H es la que mayor nivel musical tiene”.; no vive de la gorra sino de colaboraciones en proyectos varios y nunca le falta trabajo. Con relación a los permisos que alguna vez anunció el gobierno porteño, su opinión tampoco es favorable: “dijeron que iban a dar un permiso con solo enviar los datos por mail, pero eso no pasó”., sobre otros rieles: “hago músicaen jornadas de entre 6 y 10 horas, todos los días, incluyendo los findes, porque de esto vivo” nos cuenta. Su repertorio: rock nacional, pop, Queen, Beatles. “A favor de esto,y generar emociones positivas en la gente”.En la zona opulenta de la Ciudad; más precisamente en la esquina del Museo Nacional de Arte Decorativo, casi diariamente resuena un saxofonista que deslumbra:Pero es bien argentino, nacido en Paraná, Entre Ríos. Empezó a tocar en la calle en 2001, “cuando de repente el país se nos cayó en la cara” recuerda elocuente.Al principio, Osiris –que está en las redes como @saxgermain– vivió de la gorra, pero ahora se le hace difícil: “, de sesionista, hice de todo”. Es un trashumante: recorrió Argentina y gran parte de Sudamérica. Durante los cinco minutos que conversamos, cinco vecinos pasan, lo saludan, le dan la mano afectuosa. Se entiende; él es quien por las tardes,En La Boca, punto obligado de musicantes, por historia y tradición, no podía faltar el fuelle; por eso hablamos con: “toco casi siempre solo, mínimo seis horas diarias, cinco días a la semana”. ¿si vive de lo que saca con la gorra? “Sí, por suerte, sí. Esto no tiene secretos; es como un taxi, cuantas más horas le metés, más sacás”.Para Michi, tocar en la calle es todo a favor: “, es inmediato, es libre, tocás lo que querés cuantas veces quieras, ganas plata”. De lo negativo, apenas menciona “el frío, y cierta inseguridad”. Pero, recalca, el saldo es favorable: “la calle es la mejor y más completa experiencia que tengo como músico; se adaptó a la perfección a mis ganas de tocar la máxima cantidad de tiempo sin molestar a nadie y sostenerme económicamente. Conocí infinidad de gente y aprendí mucho”.dice el bandoneonista, y agrega un dato de color: “Los únicos que jamás te ponen un mango en la gorra son los chinos, es un misterio”. De paso, derriba un mito:“Toco con un cellista, generalmente acá en Plaza Serrano (Palermo), los fines de semana. Los días laborables voy a Plaza San Martín o a Recoleta: hago rock, blues, funk”, nos cuentaRespecto del tema “permisos”, cree que “terminó siendo un arma de la policía para desalojarte. A veces salen con eso, sobre todo en el subte, que a mi gusto tiene una energía más pesada.”“está presente esa noción de diálogo entre dos instrumentos que vuelve todo menos tedioso, aliviana el estar exponiéndote a ese enorme flujo de personas. Uno tocando así aprende a blindarse para que no te arrase lo externo (si la gente te está dando bola, si te ponen plata, si está sonando bien). Aprendés mucho de todo eso, a estar tranquilo mentalmente”.Otros artistas se suman y enriquecen la superficie y las entrañas de Buenos Aires:que se acompaña con pistas y suele estar en la línea D, estación Pueyrredón, los miércoles por la tarde. También en la D –muy concurrida– encontramos un sábado al, o un jueves al(saxo y guitarra eléctrica). En la B,con guitarra española y cajón. Y se siguen sumando.Exceden toda crónica; brotan en Parque Rivadavia; en Centenario; en Caminito; en Palermo, en las plazas de Recoleta; frente al cementerio… Son parte de esta, la ciudad inagotable de las librerías, de los teatros, de los psicoanalistas. Ciudad a la que cantaron –entre otros– Jorge Durietz y Miguel Cantilo –también callejeros en los 60’– cuando eran “ Pedro y Pablo ”. Ellos, como estos, la quisieron, la entendieron, la hicieron canción: “Y sin embargo, yo quiero a este pueblo / tan distanciado entre sí, tan solo / porque no soy más que alguno de ellos…”.