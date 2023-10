Píparo le da un giro al discurso de Milei: "No vamos a privatizar ni la salud ni la educación"

Píparo: Hay "dos opciones: kirchnerismo o libertad. Juntos (por el Cambio) se autodestruyó" / Foto: Cris Sille.

La candidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Píparo, confió este martes en que está "en condiciones de ganar la provincia" y, en la recta final hacia las elecciones, le dio un giro al discurso del partido del libertario Javier Milei al decir que no privatizará ni la salud ni la educación."Hoy, Juntos (por el Cambio) se autodestruyó", sostuvo Píparo en Bahía Blanca, donde dijo que la gente "sabe que son dos opciones: kirchnerismo o libertad".Acompañada por el candidato a intendente bahiense libertario Oscar Liberman, Píparo agregó que si accede a la gobernación en los primeros días de su gestión "hay que transparentar la provincia porque es imposible acceder a números, qué parte del presupuesto ha ejecutado (Axel) Kicillof".También dijo que viene a"Nosotros no vamos a privatizar ni la salud, ni la educación", sostuvo y señaló que tiene, porque a su criterio "hay una gran salida trabajando en conjunto con empresas y con el campo".La candidata expresó también que sus "prioridades son la salud, la educación y la seguridad sobre todo" en la provincia de Buenos Aires."Que la gente sepa quey no estamos hablando de otro país", indicó.Píparo agregó: "Sabemos cómo se vota en la provincia de Buenos Aires, sabemos que hay gente que la arrastran a votar, que le dan comida después de su voto, que hay gente que pretende controlar el voto y que faltan las boletas, como nos faltó en Mar del Plata" en las PASO.Bahía Blanca "es fundamental para la provincia, que la ciudad pueda tener un intendente liberal también es importante para proyectar con obras concretas", dijo en referencia a Liberman.