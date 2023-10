Milei busca votantes con un mensaje en redes: le habla a jóvenes, bonaerenses e indecisos

Milei encabezará este miércoles a las 19 el cierre de su campaña en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo / Foto: Cris Sille.

Cierre de campaña de La Libertad Avanza

Un controvertido ejemplo

En un mensaje en la previa del cierre de campaña que se realizará este miércoles en el estadio porteño Movistar Arena, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, envió este martes unde cara a las elecciones del domingo, en el que aseguró que su espacio político está ante la "oportunidad histórica" de ganar en primera vuelta y afirmó que tienen "cinco días para hacer historia".A cinco días de las elecciones, Milei utilizó su cuenta en la plataforma X (antes Twitter) para enviar un mensaje: "A todos los que quieren un cambio, el domingo tenemos una oportunidad histórica, no sólo podemos terminar con la decadencia de 100 años sino que además podemos ganarle al kirchnerismo sin balotaje, lo que terminaría con 20 años de fracasos, impunidad y corrupción".En un mensaje a sus votantes, el candidato libertario expresó: "Estamos cerca. A pesar de todos los obstáculos. El domingo tenemos la chance de reconstruir nuestro país. De decirle basta a esta casta empobrecedora. Estamos a cinco días de terminar con décadas de fracasos. Sólo depende de nosotros. Tenemos cinco días para hacer Historia. Contamos con cada uno de ustedes".Luego, en un, expresó: "Poca gente sabe más de la necesidad de construir un cambio que los bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Gana el que saque mas votos el domingo. La realidad es que la única fuerza política que puede ganarle al kirchnerismo en la provincia es LLA. Los demás no llegan"."Por ello necesitamos de todos aquellos bonaerenses que están cansados de la desidia, del abandono, de la corrupción, de la pobreza y de la inseguridad. Necesitamos tu voto para Carolina Píparo y terminar de una vez y para siempre con el flagelo del kirchnerismo", indicó Milei, en un intento por pelearle el primer lugar de la elección bonaerense al candidato de Unión por la Patria, Axel Kicillof, quien se impuso en las PASO y sigue liderando las encuestas.Después, en otro, recordó que La Libertad Avanza "nació" con ellos y agregó: "Cansados de los mismos políticos de siempre, de las mismas ideas de siempre y de los mismos fracasos de siempre. Sin ustedes no hubiéramos llegado hasta acá"."Pero necesitamos un esfuerzo más. Necesitamos que este domingo lleven a todos sus amigos a votar. Que convenzan a sus madres. A sus abuelas. A sus tías. Si cada uno de ustedes logra convencer a una persona de acá al domingo, vamos a dar una sorpresa que va a dar que hablar", indicó.Por último, Milei le dirigió un mensaje a los: "Sabemos que están cansados de este modelo. Sabemos que ya no le creen a nadie. Sabemos que todos los defraudaron. A nosotros también. Por eso nos metimos. Para terminar con este modelo que sólo beneficia a los políticos y a los amigos del poder"."Necesitamos que este domingo vayan y voten. Es la única manera de cambiar este país. Si están cansados, como yo, de la pobreza, de la mentira, de la inseguridad, de la corrupción. De pelear todos los días para intentar sobrevivir, necesitamos que este domingo expresen esa bronca en las urnas y hagan temblar a los políticos ladrones que nos destruyen hace décadas".Y concluyó: "El domingo tenemos la oportunidad de decirle 'basta' a estos ladrones que se benefician del empobrecimiento de los argentinos de bien".De cara a los comicios del domingo, Milei encabezará este miércoles a las 19 el cierre de su campaña en el Movistar Arena, ubicado en Humboldt 450, en el barrio porteño de Villa Crespo, acompañado por los referentes y candidatos de su espacio.Milei será el principal orador del acto, en el que también se anunció la, uno de los referentes del candidato en materia económica.Los organizadores del acto informaron que desde las 17 los militantes que quieran concurrir podrán retirar sus entradas en el denominado, que estará ubicado en la intersección de las avenidas Corrientes y Dorrego.En tanto, la militancia libertaria convocó para las 17.30 a una movilización desde la estación de subte de la línea B "Federico Lacroze" hasta la puerta del estadio techado.El candidato libertario, que este lunes encabezó una caravana por los municipios bonaerenses de Lomas de Zamora y Moreno, recibió este martes cuestionamientos desde distintos sectores por unque dio en la noche de este lunes -en declaraciones al canal Todo Noticias (TN)-"Suponga que usted tiene una hija y de repente hay alguien que tiene una adicción a tener violación a mujeres, y su hija es víctima, ¿qué va a decir? que es una solución más radicalizada. No. Hay que terminar. Hay que terminar. Hay que terminar con el sistema de coparticipación. Hay que barrerlo. Hay que terminar con esto", dijo Milei anoche., dijo en la plataforma X el senador por Formosay presidente del bloque de la UCR en el Senado.Desde la Coalición Cívica, la diputaday titular de ese partido en la provincia de Buenos Aires se preguntó: