Massa: "Rebeldía hoy es animarse a debatir cómo es el nuevo sistema educativo"

Foto: Facundo López Estévez.

El candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP),, visitó este martes el Colegio Nacional de Buenos Aires, al que calificó como una escuela "modelo del proyecto argentino de educación pública", y en diálogo con los alumnos dijo queDurante casi dos horas, el ministro de Economía expuso y fue interpelado por un desbordante auditorio de estudiantes que había esperado su llegada entonando las estrofas de la Marcha Peronista y que, por momentos, lo interrumpió cantando "presidente...Massa presidente".En ese contexto, se refirió a "la idea de que a los pibes no les importa nada, que están en contra de la idea de la participación política, y que tienen pensamientos absolutamente contrarios a los valores del país"., señaló.En el centro de la histórica Aula Magna del Colegio Nacional de Buenos Aires, Massa recordó que esa institución es una "de las escuelas modelo del proyecto argentino de educación pública" y, en alusión a la juventud, subrayó que "rebeldía hoy es animarse a debatir cómo es el nuevo sistema educativo" en el que se debe poner la tecnología en el centro.Además destacó queAnunció además su decisión de volver a ese lugar, el año que viene, siendo Presidente de la Nación.Se refirió a la decisión del Ministerio de Transporte de habilitar un registro para solicitar la baja de los subsidios : "Suena como un cachetazo a la sociedad que una candidata (en alusión a críticas de Patricia Bullrich) ignore de manera tan brutal el sistema"."Lo que hizo el ministro de Transporte (Diego Giuliano) es centralmente dar la posibilidad de que los que dicen que no tienen que haberlos puedan pagar sin subsidios. No entiendo porqué se ofendieron tanto, es contarle a la gente que la propuesta de Bullrich y (Javier) Milei lleva el boleto a 1.100 pesos. Es contar la verdad", dijo.