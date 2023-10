Desestimaron la denuncia contra Lotocki por la muerte de Silvina Luna

Foto archivo.

La muerte de Rodolfo Zárate

Foto archivo: Alfredo Luna

La muerte de Silvina Luna

Foto IG @silvinalunaoficial

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó este martes el procesamiento de Aníbal Lotocki por la muerte del paciente Rodolfo Zárate, operado en su clínica en 2021, informaron fuentes judiciales, en tanto que el juez Luis Schelgel"porque no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho", explicó la abogada defensora del imputado.En junio pasado, Schelgel resolvió cambiar la calificación legal que pesaba contra Lotocki por la muerte de Zárate de "homicidio culposo" a, luego del requerimiento del fiscal Pablo Recchini, que lo volvió a indagar con nuevas pruebas que surgieron de las conclusiones de la junta médica.Según el fallo, los estudios prequirúrgicos, realizados de manera particular, ya que el paciente carecía de obra social o prepaga, revelaron queLa intervención quirúrgica se concretó el 15 de abril en la Clínica Cemeco de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y luego de la operación, tras ser trasladado a una habitación, según explicó Lotocki, "el drenaje despedía una gran cantidad de 'líquido' (sic) del cuerpo, y ordenó nuevamente su ingreso al quirófano".Ante ese cuadro, los médicos decidieron transfundirle sangre y llamar a una ambulancia para su traslado a un centro de mayor complejidad, pero en ese interín "iniciaron las maniobras de reanimación a Zárate" porque había entrado en paro cardíaco, y antes de su traslado falleció.De acuerdo con el texto, pudo verificarse "quey no contaba con un contrato vigente con otro centro médico con unidad de terapia intensiva".En ese entonces también existían las restricciones derivadas de la pandemia mundial por Covid-19, "cuya consecuencia en el territorio de CABA y sus alrededores, entre otras, era la de una ocupación de entre un 95 al 100% de las camas destinadas para personas que requerían de ese tipo de alojamiento hospitalario".Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió la confirmación, pues a su juicio, "la cual, además, por las múltiples incisiones para extraer tejido -descriptos en el informe de la autopsia- excedía el carácter de ambulatoria y debía enmarcarse en aquellas que requieren internación y mayores recaudos"."No puede aceptarse que no supiera o no hubiera percibido Lotocki que la situación de Zárate empeoraba y que debía ser trasladado de inmediato o, cuanto menos, gestionar de manera certera mayores recaudos ante una emergencia en ciernes", sostiene la resolución judicial.El fallo que desestimó la denuncia señaló que "queda claro que no puede habilitarse en este legajo una investigación contra Lotocki cuya hipótesis sea que el deceso de Silvina Luna haya sido consecuencia de las intervenciones por la que fue juzgado por el Tribunal Oral Criminal y Correccional n° 28, correspondiendo a este último, en todo caso, expedirse al respecto". La actriz y modelo Silvina Luna falleció el 31 de agosto a los 43 años en el Hospital Italiano del barrio porteño de Almagro.Inmediatamente luego del fallecimiento de la modelo, e l abogado Fernando Burlando realizó una nueva denuncia contra Lotocki. Según explicó a Télam Ileana Lombardo, abogada de Lotocki,, y que el hecho ya está en investigación en otro tribunal que es el que lo condenó a Lotocki", cuya sentencia no está firme."Entonces el juez resuelve que, si quieren, continúen investigando sobre las causas de muerte genéricas de Silvina Luna, pero que hay que desvincularlo a Lotocki de la investigación", aseveró.