"Hoy estamos discutiendo la esencia de la educación pública"

"Sergio Massa propone que los chicos vayan a la escuela con libros y computadoras, en cambio el candidato de LLA, Javier Milei, quiere darles armas"

El ministro nacional de Educación, Jaime Perczyk, consideró que la educación pública está en "absoluta disputa" en las elecciones generales de este domingo y, en ese sentido, aseguró que este martes estamos discutiendo "su esencia misma".Es increíble que estemos discutiendo logros que los argentinos ya habíamos conquistado y, en vez de mejorarlos, haya propuestas que retroceden al plantear ajuste en la primaria, arancel en la secundaria y privatización de las universidades", señaló Perczyk en declaraciones a la radio AM 750.El funcionario destacó que mientras el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),, los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA), hablan de arancelar la universidad pública", apuntó el titular de la cartera educativa.Además, Perczyk recordó que el arancel en la universidad que "nos lo cuentan como una novedad, lo tuvimos hasta el año 1949 y también durante la última dictadura cívico militar".Inclusoque "antes se decía con vergüenza (NdR: quien acuñó ese concepto fue Mauricio Macri mientras ejerció la Presidencia de la Nación),, agregó.Al respecto, Perczyk consideró que "no hay discusión (dado que) con lase cerrarían escuelas. Lo vimos durante el gobierno de Macri, quien terminó su mandato (en 2019) con menos escuelas de las que empezó".Por otro lado, el funcionario se preguntó cuántos argentinos aceptarían arancelar los distintos niveles educativos, con el riesgo consecuente de expulsar a miles de chicos del sistema educativo.Perczyk aseveró que la educación "no es un negocio, sino un derecho".Y agregó que, "desde UxP, nuestro candidato Sergio Massa propone que los chicos vayan a la escuela con libros y computadoras, en cambio el candidato de LLA, Javier Milei, quiere darles armas".En relación a las, con respecto a que la manera de garantizar que haya clases todos los días es, Perczyk consideró que ", en cambio nosotros creemos que tenemos que construir una argentina democrática y plural".Y agregó que ". Tenemos que mejorar en infraestructura, en salarios, las condiciones de trabajo, las condiciones de los pibes, por eso son importantes las becas".En ese sentido, Percyzk reflexionó sobre hacer "unacomo gobierno ypor las cosas que prometimos y no hicimos".