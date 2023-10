Testigos ratificaron haber sido víctimas de maniobras ilegales de D'Alessio

Marcelo D

Los primeros testigos que declararon en el juicio al falso abogado Marcelo D'Alessio por espionaje ilegal y extorsión, José Manuel Ubeira, Gabriel Bouzat y Roberto Porcaro,"Yo fui perseguido años por estos señores, tuve que soportar vejamen a mi familia", sostuvo el primer testigo, Roberto Porcaro, ante el Tribunal Oral Federal 8, al declarar en los tribunales de Comodoro Py 2002.y al hablar bajo juramento de verdad ante los jueces sostuvo que el objetivo de lo hecho contra su persona fue el desprestigio político y su detención."No recibí nada extorsivo. Conmigo se trabajó para lograr detenerme. En mi vida me allanaron mi casa, se apuntaba a un desprestigio político, ahí se mezclaba el tema de Cambiemos con el kirchnerismo",Durante la audiencia se exhibieron fotos tomadas con un drone al barrio donde vivía en la localidad bonaerense de Canning y secuestradas en allanamientos al falso abogado.entre 2007 y 2008 en Canning."Cada vez que nos encontrábamos me pedía una reunión con el ministro (Julio) De Vido o me decía 'me conectás con el Presidente'", recordó."Yo trabajaba con el doctor Néstor Kirchner", recordó Porcaro, "tenía una gran amistad y armé el espacio Compromiso K a pedido de Néstor Kirchner, que terminó siendo La Cámpora", contó en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002.El testigo dijo que se cruzaba a D'Alessio cuando buscaba en el jardín de infantes a la hija de su esposa y que el falso abogado "siempre andaba con diferentes autos de alta gama, en la puerta del colegio, uno diferente cada 20 días", graficó."Había notas periodísticas, me relacionaban con Lázaro Báez, salía en Clarín sistemáticamente. La persecución que generó D'Alessio, lo que tenía en sus carpetas, era lo que publicaban", dijo ante los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli."Decían que yo tenía cuentas en el exterior, nunca tuve. Hicieron una mezcla en la persecución", enfatizó luego que la fiscalía le preguntó sobre un archivo hallado en computadoras de D'Alessio titulado "Quién es Roberto Porcaro" que contenía información sobre temas personales, como su apodo o actividades de su familia.querellante en la causa en relación a una cámara oculta que D'Alessio habría intentado hacer en su contra para perjudicarlo en su rol de abogado defensor de un ex funcionario en el marco del llamado caso "Cuadernos"."Uno se siente que está frente a una parodia de juicio. No por ustedes (en relación al Tribunal) sino por la justicia federal que está en esta casa",El abogado evaluó que"El fiscal le pide a D'Alessio y él se compromete a hacerlo", dijo Ubeira luego de recordar cómo actuaba el acusado. "Aparecía este señor a cambio de unos pesos con la solución mágica" luego de que se hacía aparecer a la víctima "en la tapa de un diario"en relación a la actual candidata a presidenta por Juntos por el Cambio y ex ministra de Seguridad del macrismoUbeira dijo al Tribunal que ante los hechos que sucedieron dejó de pensar que D'Alessio era "un loquito suelto".se mostraron transcripciones de conversaciones recuperadas de teléfonos celulares del falso abogado y en una de ellas con el fiscal Stornelli a través del sistema de mensajería WhatsApp se hacía alusión al pedido para realizar a Ubeira la cámara oculta."Se me arma un quilombo con Patricia B", escribió D'Alessio al hablar sobre la posibilidad de pedirle la cámara oculta al entonces abogado del arrepentido Leonardo Fariña, Rodrigo González.El tercer testigo de la jornada fue el abogado Gabriel Bouzat, ex socio del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, ambos víctimas del espionaje ilegal por parte de la asociación ilícita juzgada.En su caso,El abogado recordó que lo citó el primer juez que llevó la causa, el federal Alejo Ramos Padilla. "Me mostraron documentos de entradas y salidas desde 2016 para atrás diez años", recordó.Bouzat refirió que nunca se le hizo ningún pedido extorsivo "aunque siempre a uno lo afecta, moralmente, es daño moral. Es información reservada del Estado que circula indebidamente".los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el ex espía Rolando Barreiro; Mariano Díaz, que actuaba como supuesto guardaespaldas del falso abogado- y también se juzga a los empresarios Aldo Eduardo Sánchez, Pablo Leonardo Bloise y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, en relación a las maniobras de lavado de dinero.El Tribunal está integrado por las juezas Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y el juez Nicolás Toselli y el fiscal es Marcelo Colombo.