Para los especialistas, la situación laboral no se resuelve "con motosierra y dinamita"

El informe destaca que cada vez que se implementaron programas de gobierno basados en un "enfoque neoliberal, aumentó la informalidad, cayeron los salarios reales y creció la desigualdad".

Varios de los principales desafíos laborales que enfrenta Argentina, entre ellas la informalidad, la desigualdad de género y la caída del poder adquisitivo, no se solucionarán, recetas que proponen algunos candidatos presidenciales, las cuales, según un grupo de especialistas e integrantes de centros de estudios sobre temas laborales, "llevarían a un escenario muchísimo peor que el actual"."El país del estallido y la motosierra es con menos ingresos para quienes trabajan, con peores oportunidades de empleo, con más desigualdad, con más dificultades para las mujeres, con más obstáculos para los emprendedores. Por todo eso, es un país con menos libertad", afirmaronAllí evaluaron que el resultado de las elecciones PASO, llevadas a cabo en agosto último y en las que triunfó el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, expresó "un agudo malestar, conocido" y "tal vez subestimado, que es, en parte, laboral" y llevó a que irrumpiera "la idea de que esa situación se resuelve con motosierra, dinamita y estallidos. El problema es que ese tipo de recetas nos llevarían a un escenario muchísimo peor que el actual", indicaron los y las especialistas.Una de ellas es, quien -en declaraciones a Télam- opinó que "un eventual gobierno encabezado por La Libertad Avanza o Juntos por el Cambio representa una amenaza para los trabajadores" argentinos."A diferencia de lo que sucedió en 2015 con Mauricio Macri,, algunas de las cuales están detalladas en el documento", explicó Etulain, que firmó el texto junto a sus colegas dePara Etulain,, la candidata presidencial del Juntos por el Cambio,, sus derechos o los representantes gremiales".Sin embargo, Etulain consideró importante señalar que "estas leyes, derechos, instituciones laborales y líderes sindicales desempeñan un papel fundamental como defensores de los trabajadores, funcionando de manera análoga a una armadura que los protege".El documento "Un horizonte de trabajo diferente" señaló que cada vez que en la historia del país se implementaron programas de gobierno basados en un "enfoque neoliberal, no sólo no se impulsó la creación de nuevos puestos de trabajo sino que, además,Las y los autores del documento aseguraron que "frente a los diagnósticos y propuestas simplistas y falaces" es necesario "resaltar que no hay soluciones mágicas e instantáneas para resolver las dificultades y los desafíos que el mercado laboral acarrea, en algunos casos, desde hace décadas".Al respecto, indicaron que la actual coyuntura demanda una combinación de herramientas para resolver las urgencias del corto plazo, con el diseño de estrategias para abordar tanto los desafíos estructurales de la matriz productiva del país como los cambios más recientes en las formas productivas y en las relaciones laborales.Y advirtieron que, una realidad que a criterio de las y los expertos se dará si se cumplen las propuestas de algunos candidatos sobre la eliminación de las indemnizaciones. Ese panorama, alertaron, "sólo conduce a más disciplinamiento e incertidumbre para las y los trabajadores y a mayor inestabilidad en los empleos".En el documento, las y los especialistas destacaron queAl respecto, hicieron hincapié en que las mujeres y diversidades tengan las mismas oportunidades que los varones de progresar en el trabajo, una condición que "no se consigue con quienes niegan" que en la sociedad existan desigualdades de género, señalaron en referencia a la opinión que sostiene Milei, para quienLas y los especialistas sostuvieron que reducir "plenamente" la brecha de género en la participación laboral y en los ingresos "no sólo es una deuda pendiente sino también una estrategia necesaria para disminuir la pobreza y la informalidad en Argentina".A la vez,por medio de un programa "que no cargue el costo de esos procesos sobre los sectores populares" sino que los proteja con una combinación de políticas de ingreso que apunten hacia la mejora estructural del poder adquisitivo.Contribuirán, en ese sentido, la propia reducción de la inflación, la recuperación del salario mínimo como instrumento de referencia, los incrementos salariales extraordinarios y la participación de las y los trabajadores en el crecimiento de los ingresos por aumento de la productividad e incorporación de tecnologías.Las y los especialistas rechazaron las propuestas de eliminación y(Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), que significa la creación de un fondo con aportes sobre los salarios para, con ese dinero, pagar un monto en caso de desvinculación laboral; la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo; y el condicionamiento de la acción sindical, que es "un aspecto nodal del programa de la derecha", mencionaron.Sin embargo, "en el corto plazo", enfatizó Etulain en diálogo con Télam, "la cuestión más apremiante es cómo restaurar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras" y"Quien asuma la presidencia el 10 de diciembre debe tener presente que la deuda con los y las trabajadores es en términos de recomposición de derechos y recomposición salarial. En Argentina -explicó Etulain- no enfrentamos un problema de desempleo, ya que la tasa se sitúa en un 6.3% de la Población Económicamente Activa (PEA), pero sí existen trabajadores que carecen de protección".