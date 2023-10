Lammens llamó a "despolitizar" el PreViaje y a construir "grandes acuerdos"

"Está claro que el PreViaje ha sido exitoso desde todo punto de vista", subrayó Lammens

Después de cinco ediciones exitosas en las que más de 7,5 millones de argentinos lo usaron, después de haber sido el sector que más creció en empleos registrados y de que no haya temporada baja en la Argentina, hoy con @SergioMassa anunciamos el envío de la ley al Congreso para… pic.twitter.com/04MHb8v0Cf — Matías Lammens (@MatiasLammens) October 17, 2023

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, llamó este martes a "despolitizar" el programa de incentivo turístico PreViaje y sostuvo que la iniciativa de convertirlo en política de Estado a través de una ley es "una buena muestra para demostrar que puede haber puntos de acuerdo para la Argentina"."Ayer (por el lunes) fue un gran día para el turismo y la industria en general. Hay que tratar de despolitizarlo (NdR: al programa del Estado nacional). Mas allá de los colores políticos de los gobernadores, legisladores o empresarios, está claro que el PreViaje ha sido exitoso desde todo punto de vista", subrayó Lammens a Télam Radio.El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, anunció este lunes que enviará al Congreso un proyecto para que el programa de incentivo turístico conocido como PreViaje quede establecido en forma permanente a través de una ley."Tengo entendido que los gobernadores de partidos provinciales y los radicales con sus legisladores van a apoyar el proyecto. Me parece que va a ser un trámite y una buena muestra para demostrar que puede haber puntos de acuerdo para la Argentina que viene. Hay que construir grandes acuerdos. Es importante dar muestras de que eso es posible y el PreViaje es un muy buen motivo", remarcó.En ese sentido, criticó a los candidatos que criticaron el PreViaje con fines electorales y apuntó especialmente a la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por demostrar "un desconocimiento total" del programa cuando aseguró durante el debate presidencial que era "un plancito para que viajen los egresados de Bariloche""Meter todo en esa licuadora y empezar a dañar lo que está bien hecho no le hace bien a Argentina. Más allá de alguna declaración que se pueda hacer para ganar algún votito me parece que el daño es grande", afirmó."No creo que nadie quiera dar un salto al vacío por más enojo o castigo que quiera darle a la clase política. Hay que construir sobre lo que se ha hecho. Hay muchas cosas que están bien hechas y muchas otras que hay que cambiar. El primero que lo reconoce es nuestro candidato Sergio Massa que tiene todas las condiciones para poner en marcha a Argentina de manera definitiva", concluyó.