Estamos en "diálogo permanente con Israel" para dar con los argentinos secuestrados

Enterraron al argentino Abi Korin, víctima de los ataques de Hamas

Abi Korin, una de los siete argentinos asesinados por la incursión del movimiento islamista Hamas en el sur de Israel el pasado sábado 7 de octubre, fue enterrado este martes en el cementerio militar de Kfar Saba ante una gran cantidad de integrantes de la colonia sudamericana radicada en ese país.



Korin vivía en el kibutz Holit (que significa “arena” en idioma hebreo), en el sudoeste de Israel, próximo a la Franja de Gaza, del que fue su jefe de seguridad.



El kibutz fue fundado en 1977 en la península del Sinaí, pero en 1982, luego del acuerdo de paz firmado entre Egipto e Israel, fue trasladado a su ubicación actual, una de las fronteras israelíes más calientes por su proximidad con Gaza.



Abi cursó sus estudios secundarios en la escuela Scholem Aleijem del barrio porteño de Villa Crespo, de donde su padre (Moshé Korin) fue educador antes de ser nombrado director de Cultura de la AMIA.



Abi fue un fanático de Boca Juniors, club del que pueden verse una cantidad de fotos en sus redes sociales, y un fotógrafo aficionado de la naturaleza.



En estos últimos días, luego de que muriera en condiciones que aún deben establecerse en ocasión de la irrupción violenta que un grupo de Hamas realizara a su kibutz, en su página de Facebook se agolpan mensajes de cariño y recordación.



Compañeros de sus años escolares, de su vida en Israel y de sus padres, dejaron registrados conceptos de dolor y congoja.



Hedva Dahan, de la ciudad de Sderot -en el sur de Israel- escribió que “cuando buscamos un alma gemela, el modelo perfecto para un buen amigo es Abi Korin. Todavía no puedo escribir sobre vos en pasado. Simplemente no... El universo todavía no procesa lo que nos fue arrebatado”.



Ricky Kaczka, desde Buenos Aires, valorizó sus tomas fotográficas y lo relacionó con su muerte: “Las rutas en perfecta perspectiva al infinito, las cabras del desierto que bailan al compás, globos y parapentes abrazando al viento, millones de flores junto a campos en verdes degradé o cielos como pinturas y mares de espejo, son las imágenes compartidas por el Negro Abi Korin”.



Y agregó que estas descripciones “no alcanzan las palabras para imaginar que ya no volverán a nutrir su red social… su sonrisa y el recuerdo queda en nosotros, para siempre Negro Abi, para siempre”.