Newell's jugará un amistoso ante el Inter de Messi, en Miami

jugará un partido amistoso contra, el equipo de, el 17 de febrero próximo en esa ciudad estadounidense, informó este martes el club rosarino.El vocal "rojinegro"informó a Télam que la dirigencia de Newell's gestionará un permiso ante la AFA para que el equipo no juegue las fechas de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que coincidan con la semana del viaje a Miami.La Copa de la Liga Profesional 2024 comenzará el 28 de enero próximo y concluirá el 5 de mayo, debido a que el año próximo se jugará la Copa América en Estados Unidos, y el torneo de la Liga Profesional se jugará después.Por su parte, el capitán del Inter y de la Selección argentina,antes de emigrar a los 13 años a Barcelona, en España.Por su parte, Martino sostuvo este martes que tiene una planificación para la próxima temporada que incluye al delantero uruguayocomo refuerzo."Oficialmente no nos dijeron nada pero dentro del análisis de la temporada que viene tenemos uno con Luis y otro sin Luis", reveló "Tata" Martino en la rueda de prensa que brindó en la previa del penúltimo partido de la temporada de la MLS ante Charlotte.Inter Miami, sin Lionel Messi, recibirá este miércoles a Charlotte desde las 21 y volverá a enfrentar al mismo rival el sábado a las 19 para cerrar su participación en la temporada de la conferencia Este."Cuando nos oficialicen la situación de Suárez estaremos preparados para ir por el camino que corresponde", agregó el DT rosarino, que ya planifica la temporada 2024 con la franquicia de Miami.La posibilidad de sumar al uruguayo Suárez creció mucho en los últimos meses tras la confirmación de que el jugador no seguirá en Gremio después de la finalización del presente campeonato brasileño.Además, en las últimas horas desde Barcelona surgió el rumor sobre Sergi Roberto, otro excompañero de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en Barcelona.