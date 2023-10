En Beijing, Alberto Fernández participa del III Foro de la Franja y la Ruta

Foto: Presidencia

Rousseff objetó que el Fondo Monetario Internacional no haya tenido una actitud más contemplativa con Argentina ante una sequía que produjo una pérdida del 23% de sus exportaciones.

El III Foro de la Franja y la Ruta

Está previsto que Fernández sea el primer jefe de Estado extranjero en exponer en el ámbito de este cónclave en el panel “Economía digital como una nueva fuente de crecimiento”.

La visita presidencial permitirá también que ambos países anuncien la ampliación de sus acuerdos monetarios, lo que tiene como antecedente los 'swap' de monedas que permitieron fortalecer las reservas del BCRA con yuanes del Banco del Pueblo de China.

El presidente Alberto Fernández llegó a Beijing, capital de la República Popular China, para participar entre este martes y miércoles del, luego de que se reuniera en Shanghai con la titular del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics (NDB), Dilma Rousseff, para iniciar el proceso de adhesión de Argentina a ese organismo. "La Argentina ha iniciado el proceso de adhesión al Nuevo Banco de Desarrollo del Brics . En Shanghái, China, me reuní con la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics, Dilma Rousseff. Agradezco sinceramente el compromiso de Dilma, mi siempre respetada y querida amiga, por facilitar el ingreso de nuestro país a este importante bloque", informó este martes el Presidente en su cuenta de la plataforma X.El mandatario argentino remarcó quey otro paso hacia una arquitectura financiera mundial inclusiva con más países involucrados" y destacó que de esta manera "la agenda del Sur Global sigue fortaleciéndose".Por su parte, Rousseff expresó tras el encuentro. Ha presentado una solicitud de ingreso de Argentina al NBD que será examinado por el Consejo de Administración”, según informaron fuentes de la comitiva argentina.Del encuentro entre Fernández y Rousseff también participaron el titular del Banco Central, Miguel Pesce; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el embajador argentino en Bejing, Sabino Vaca Narvaja, y el cónsul en Shanghái, Luciano Tanto., el barrio Pudong, donde la exmandataria brasileña recibió al jefe de Estado acompañada por su asesor Marco Tulio Mendonça más otras autoridades de la entidad financiera como el vicepresidente del banco, Vladimir Kazbekov, y el vicepresidente y director de operaciones, Qiangwu Zhou.Voceros oficiales indicaron que, en la reunión,, al destacar sus intervenciones en el grupo de Puebla y el rol que jugó para reclamar la libertad del expresidente brasileño Luiz Inacio “Lula” Da Silva así como la protección que le brindó a Evo Morales durante el golpe de Estado que ocurrió en Bolivia en noviembre de 2020.Tambiénque se agravó debido a la inflación que generó la pandemia en todo el mundo.En ese sentido, ambos líderes analizaron el desempeño que juegan los bancos centrales de los países centrales que, al aumentar las tasas de interés como medida antinflacionaria, terminan por generar devaluaciones en las naciones emergentes que desean retener capitales.ante una sequía que produjo una pérdida del 23% de sus exportaciones.Fuentes de la comitiva argentina indicaron queque se constituya en “una nueva arquitectura financiera” que no imponga los condicionamientos de los organismos de crédito internacionales.Tanto los integrantes de la comitiva como los funcionarios del NBD coincidieron que sin los países de renta media no pueden implementarse agendas que soluciones cuestiones como el cambio climático a nivel global.Ahora, las autoridades del directorio serán las que analicen esta propuesta de ingreso, y aseguraron que no se habló en la reunión sobre plazos y el desarrollo del proceso político en Argentina.Además,, y recordaron el pago conjunto que hicieron en 2005 Lula y el expresidente Néstor Kirchner al FMI.“En los Brics tenemos a nuestros principales socios comerciales como son Brasil, China e India. Es difícil desestimar eso más allá de las declaraciones que se hagan en campaña”, apuntaron desde la comitiva argentina.a fin de brindar herramientas a los países miembros para hacer frente a eventuales desequilibrios de su balanza de pagos., que no se transfieren desde los bancos centrales pero que cada país se compromete a prestar ante la necesidad de algún miembro (los 100.000 millones se componen según el siguiente detalle: 41.000 millones de China, 18.000 millones de Brasil, 18.000 de Rusia y 18.000 de India, más 5000 millones de dólares por Sudáfrica)., al tratarse de una institución de crédito multilateral.Luego de este encuentro,del encuentro.En la apertura,que forman parte de este Foro, en el que participarán, además de Fernández, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y el mandatario chileno, Gabriel Boric, entre otros dignatarios.Luego, el jefe de Estado chino encabezó una cena oficial de bienvenida para las delegaciones en el salón dorado del Gran Palacio del Pueblo , según consignaron fuentes oficiales.Las deliberaciones del III Foro de la Franja y la Ruta "Juntos por el desarrollo y prosperidad comunes" comenzarán el miércoles (hora local, la noche del martes en Argentina), tras un discurso de apertura que realizará el mandatario anfitrión.En este contexto, está previsto que Fernández sea el primer jefe de Estado extranjero en exponer en el ámbito de este cónclave en el panel “Economía digital como una nueva fuente de crecimiento”, para abordar temas de la agenda de trabajo entre ambos países en el marco de la Asociación Estratégica Integral que tiene a la iniciativa de la Franja y la Ruta como eje central.La visita presidencial a Beijing permitirá también que, lo que tiene como antecedente los 'swap' de monedas que permitieron fortalecer las reservas del BCRA con yuanes provistos por el Banco del Pueblo de China, la entidad monetaria oficial de ese país.En esta ocasión, van a activar el Memorando de Entendimiento MOU (por sus siglas en inglés), que tiene cuatro áreas de acción: Investigaciones económicas, Internacionales, Superintendencia y Operaciones, donde está incluida la gestión del 'swap'", precisaron fuentes oficiales.Y en ese sentido remarcaron: “Tenemos una parte del primer tramo del Swap que está disponible y venimos teniendo conversaciones para poder avanzar con el segundo y están avanzadas”.Desde la comitiva estimaron que el titular del Banco Central, Miguel Pesce, podría tener una reunión con su par chino, previamente a la reunión bilateral que mantendrán Fernández y Ji Xinping, que se desarrollará a las 18 de mañana (hora local, las 7 de la mañana en Buenos Aires).En horas del mediodía de Beijing (la medianoche del martes en Argentina),, uno de los mayores proveedores de soluciones integrales para el sector energético y proyectos de infraestructura.Se trata de una firma que en la Argentina tiene a su cargo la construcción de la Central Hidroeléctrica Néstor Kirchner-Carlos Cepernic, en Santa Cruz, y el proyecto de Planta Depuradora Laferrere, en la provincia de Buenos Aires.Fuentes oficiales aseguran que gestionarán la renovación de un listado de obras incluidas en el mecanismo de Diálogo Estratégico para la Cooperación Económica (DECE), un instrumento administrado por Cancillería y las autoridades chinas, y que contempla la ampliación de esta represas.También las autoridades argentinas