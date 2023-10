Independiente recibe a Barracas con la misión de subirse a lo más alto de la Zona A

Foto: Alfredo Luna.

escolta de River Plate en la Zona A,en un partido correspondiente a la novena fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional (LPF).El partido se jugará este miércoles desde las 21 en el Estadio Libertadores de América, con arbitraje de Andrés Gariano, el VAR a cargo de Silvio Trucco y en el AVAR Fabricio Llobet; y televisación de la señal ESPN Premium.Independiente, con 15 puntos y escolta de River, viene de empatar sin goles de visitante ante Argentinos Juniors.El DT del "Rojo",, recuperó varios lesionados aunque no podrá contar con el delantero uruguayo Martín Cauteruccio, afectado por la bacteria Salmonella.Por el lado de Barracas, que suma 10 puntos y que viene de ganarle como local a Colón por 2 a 1, el entrenador Sergio Rondina no tiene demasiadas dudas sobre el equipo a presentar en Avellaneda, ya que podría utilizar el mismo once inicial que derrotó a los "sabaleros" en la fecha anterior.El enfrentamiento más reciente entre ambos fue por la Liga Profesional en marzo pasado, por la fecha séptima, y fue empate 1 a 1 en un partido jugado en la casa del "Guapo", el estadio Claudio "Chiqui" Tapia.