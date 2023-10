Giuliano, sobre subsidios: "Es una medida de esclarecimiento de la información"

Foto: Victor Carreira

¿De qué se trata la renuncia opcional del subsidio al transporte público por parte de los pasajeros?



A través de la resolución 566, damos la opción totalmente optativa de que cada usuario pueda elegir si quiere pagar la tarifa sin subsidio o con apoyo del Estado. pic.twitter.com/e1XLrfUgiW — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) October 16, 2023

Renuncia opcional al #SubsidioTransporte |



El ministro @DiegoGiuliano informó que los pasajeros podrán renunciar al descuento sobre tarifa del transporte a través de @TarjetaSUBEok.

Además, quienes quieran continuar viajando con subsidio no deberán hacer ningún trámite. pic.twitter.com/w9d4c1c9cz — Ministerio de Transporte (@MindeTransporte) October 16, 2023

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, explicó este martes que la decisión de ofrecer la posibilidad a los usuarios y usuarias de transporte de renunciar a los subsidios que en ese rubro reciben a través del Estado Nacional es una medida "de esclarecimiento de la información", para que se conozca "cuánto es la tarifa con subsidio y sin subsidio" y puedan "tomar decisiones"."Uno observa en el debate público dos posiciones muy claras, explícitas, de eliminar los subsidios al transporte, como piensa el grupo de (Javier) Milei (candidato presidencial de La Libertad Avanza) y que de alguna manera ya lo hizo el grupo que al que pertenece Patricia Bullrich (postulante de Juntos por el Cambio) cuando fueron gobierno, porque justamente Cambiemos eliminó el subsidio al interior del país", sostuvo este martes Giuliano en declaraciones formuladas a la radio FM Millenium."Cuando uno toma decisiones, tiene que tener la información, tiene que saber cuál es el impacto de las cosas que uno decide y, dentro de esa línea de trabajo, lo que hemos hecho fue establecer la opción, totalmente voluntaria, para que quien realmente está entendiendo que no tiene que haber subsidio y que adhiere a estas ideas pueda optar por eso", aseveró el ministro al explicar la medida que anunció este lunes.En este punto, dijo que se trata de una decisión que apunta a que la gente "conozca cuánto es la tarifa del transporte con subsidio y sin subsidio", e insistió en que "una democracia moderna es información esclarecida" y en que, contrariamente, en una democracia "sin información esclarecida, hay engaño, hay tergiversación"."Entonces, cuando nos dicen a nosotros que esto es una medida política, yo lo que digo que es una medida de esclarecimiento de la información que tiene que tener hoy un usuario del transporte urbano de pasajeros, ya sea ferroviario o automotor. Cuando se enojan porque nosotros informamos, la verdad que denotan claramente que en la propuesta que tienen hay un engaño profundo porque, si no, nadie se tendría que enojar ni perturbar como algunos incluso medios de comunicación que se perturban porque se sabe la verdad", aseveró Giuliano.En este punto, señaló que las propuestas de los candidatos y candidatas presidenciales de cara a las elecciones del próximo domingo "están explícitas" y sostuvo que, "durante meses enteros, han planteado que hay que eliminar los subsidios y fundamentalmente los subsidios al transporte porque esos subsidios son un gasto y lo han dicho con todas las letras".En este punto, remarcó que desde el Gobierno entienden que "el subsidio es una manera de aporte indirecto a los ingresos de los trabajadores, los estudiantes porque no es lo mismo gastar 700 y 700 de vuelta que tener el aporte del Estado"."La verdad que hoy plantean estas cosas así de mercado ortodoxo, liberal, de que el mercado tiene que regular todo, eso está en un museo del pensamiento económico", destacó.Indicó que "hoy la economía tiene un sentido social también", y explicó que, al subsidiar la tarifa de transporte, se mejoran "las economías barriales e incluso las economías regionales", y se trata a la vez de una herramienta "para la educación y para ir a trabajar"."El hecho de que transportemos a los trabajadores y las trabajadoras con un aporte del Estado, dinamiza la economía. Entonces, creo que es una visión muy antigua, muy anticuada, que aprovecha de un momento que tiene hoy la Argentina pero que por lo menos hay que saber la verdad. Nadie -y menos los medios de comunicación- deberían estar en contra de que se diga la verdad, y de que se pueda contrastar una y otra acción", remarcó Giuliano."Esto es un planteo que ha hecho (el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria) Sergio Massa, la herramienta de distribución de los fondos de compensación en la tarjeta SUBE, por eso en estos últimos años lo que hemos hecho fue extender la SUBE primero a toda la Argentina posible. La SUBE lleva el subsidio al bolsillo del usuario de acuerdo con su condición: si es trabajador, trabajadora, jubilado, pensionado, excombatiente de Malvinas y allí tiene que ir el subsidio, las empresas no deberían estar en la intermediación de esto", afirmó Giuliano."Por eso hoy estamos todavía en un sistema mixto pero vamos a un sistema donde la SUBE sea la gran distribuidora, la herramienta de otorgamiento de subsidio en base a la condición de cada usuario", concluyó el ministro.