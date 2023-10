Gabriel Taraburelli: "El objetivo es conseguir medallas con atletas más experimentados"

Gabriel Taraburelli DT Taekwondo.

#Taekwondo Torneo Clasificatorio a Santiago🇨🇱 2023 - Rio🇧🇷



En el torneo clasificatorio a @santiago2023 lograron sus plazas:



Giulia Sendra -49kg

Carla Godoy -57kg

Lucas Guzmán -58kg

José Luis Acuña -68kg

Dylan Olmedo -80kg

Agustín Alves +80kg pic.twitter.com/5RlkEnZ6Pz — Argentina Dorada (@ArgentinaDorada) March 25, 2023

Foto: Archivo Télam.

El director técnico del seleccionado argentino de taekwondo, Gabriel Taraburelli, trazó comoque comenzarán el 20 de octubre,y destacó "la preparación, a la que no le faltó ningún contenido" de sus deportistas para el certamen."Para los Juegos Panamericanos el objetivo principal es poder conseguir medallas de los atletas más experimentados, como Lucas Guzmán. Mientras que los demás atletas jóvenes, la mayoría debutantes, más allá de buscar el podio y pelear por eso, será que vivan la experiencia de estas competencias y que les sirva para su formación para el próximo ciclo olímpico", afirmó Taraburelli en una entrevista con Télam.Taraburelli, DT desde 2013, lleva quince años como entrenador y coach, obtuvo el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en la categoría 58 kilos y ganó la medalla de plata en los Juegos Odesur de Cuenca 1998, en la categoría 54 kilos.Además,porteño y de 42 años,El taekwondo nacional conquistó cuatro medallas de oro; cinco de plata y catorce de bronce en sus participaciones en los Juegos Panamericanos, que comenzaron en la edición de Indianápolis 1987.En los últimos Juegos Panamericanos, Lima 2019, el taekwondo "albiceleste' logró una medalla de oro (Lucas Guzmán en 58 kilos) y los otros resultados fueron: Daiana Vázquez (49 kilos), novena; Gianella Évolo (57 kilos), quinta; Alexis Arnoldt (67 kilos), quinto y Martín Sío (+80 kilos), quinto.El equipo que competirá en Chile estará integrado por Giulia Sendra (-49kg); Carla Godoy (-57 kg), Victoria Rivas (+67kg); Lucas Guzmán (-58kg); José Luis Acuña (-69 kg); Dylan Olmedo (-80) y Agustín Alves (+80).El bonaerense Guzmán -ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010- logró el diploma en la categoría de hasta 58 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio: venció, agónicamente, al irlandés Jack Woolley (22-19) y al iraní Hadipour Seighalani por 26-6. En semifinales, fue derrotado por el italiano Vito Dell'Aquila por 29-10, en el Makuhari Messe Hall de la capital japonesa.Luego, Guzmán -doble medallista panamericano (bronce en Toronto 2015 y oro en Lima 2019)- perdió ante el ruso representante de refugiados, Mijail Artamonov, por 15-10 y no obtuvo la medalla de bronce.Para los Juegos Panamericanos el objetivo principal es poder conseguir las medalla de los atletas más experimentados, como Lucas Guzmán. Mientras que los demás atletas jóvenes, la mayoría debutantes en estas competencias, más allá de buscar el podio y pelear por eso, será que vivan la experiencia de estas competencias y que les sirva para su formación para el próximo ciclo olímpico.-Es posible que superemos las posiciones, creo que a pesar de ser un equipo joven, es un equipo muy competitivo, con atletas de gran nivel.-Es un equipo joven, muy competitivo, de grandes condiciones físicas y técnicas. La mayor virtud es la condición individual de cada categoría, lo que nos puede llevar a conseguir el resultado. El defecto es que al ser mayoría de atletas jóvenes, hay falta de experiencia en estos eventos.-La preparación fue completa y al nivel de lo que requiere un Juego Panamericano. Desde principio de año se realizaron competencias y campamentos de entrenamientos. Realizamos competencias a nivel continental, gira europea, campus de entrenamiento en España y Colombia. Lo que nos da la seguridad que llegamos a Chile con una preparación a la que no le faltó ningún contenido y que nos da la seguridad del nivel que tendrán los atletas en esta competencia.-Realizando un análisis de las categorías considero que los países a vencer por medallas serán, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Canadá, sin restarle importancia a los locales.-Siempre entrenamos y nos preparamos para que así sea. Obviamente que el objetivo será ese.-El equipo se entrena de lunes a viernes, en dos secciones diarias de dos horas aproximadamente. Dividido en entrenamientos físicos y técnicos.-Todos los atletas son becados por ambos entes. Considero que es sumamente importante esto, debido a que están ciento por ciento dedicados a la preparación, lo que hace que no tengan posibilidades de alguna entrada extra, lo que los ayuda a poder dedicarse y cumplir con las planificaciones a nivel nacional e internacional. Es una ayuda y acompañamiento muy importante para ellos y para nosotros, para poder trabajar tranquilos.