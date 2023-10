Larreta: "Es lo que tengo que hacer por más que haya sido duro"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, avaló el liderazgo de Patricia Bullrich en la coalición opositora / Foto: Archivo.

"No es solo una cuestión electoral de sacarse una foto, es mucho más que eso" Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño

Juntos por el Cambio cierra filas en la recta final de los comicios del 22 de octubre / Foto. Archivo.

El resultado electoral

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, tiene el "liderazgo" dentro de la coalición opositora, reconoció que "fue duro al principio" tras su derrota en las primarias yfue conversada entre ambos dirigentes."Hay que meterle para adelante. Tenemos muchas más coincidencias que diferencias (con Bullrich), por eso somos parte del mismo espacio. Si tenemos una visión diferente lo discutiremos y obviamente el liderazgo lo tiene Patricia, así lo dijo la gente", afirmó Rodríguez Larreta en declaraciones a radio La Red.El pasado sábado Bullrich anunció que su excontrincante en la interna de JxC será su jefe de Gabinete en caso de ganar los comicios,"Después de las PASO empecé a apoyar a Patricia como candidata. Durante la campaña dije que el que gana lidera y conduce y el que pierde, acompaña. Es lo que tengo que hacer por más que haya sido duro al principio", añadió Rodríguez Larreta.El jefe de Gobierno porteñoy que "no hay que sorprenderse por eso"."La decisión de que yo sea jefe de Gabinete lo conversamos mucho con Patricia. No es solo una cuestión electoral de sacarse una foto, es mucho más que eso. Es la decisión de trabajar juntos con el liderazgo de Patricia. Es un cargo de altísima responsabilidad en el Gobierno", afirmó.En tanto, aseguró quey que "Patricia va a ser Presidenta", porque cuentan con "un equipo capacitado, gobernadores en todo el país, diputados, senadores y gente preparada"."Somos la alternativa que puede gobernar este país", destacó diferenciando su coalición de La Libertad Avanza (LLA), aunque sin nombrarla."Yo. Nunca. Eso que quede bien claro", subrayó.Al ser consultado por cómo podría estar integrado un eventual gabinete de Gobierno, Rodríguez Larreta sostuvo que "no es momento de adelantar" este tipo de cuestiones, pero destacó al ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós, como "un orgullo"."Los expresidentes tienen un rol en sí mismos de representatividad. En Argentina no estamos acostumbrados, pero es alguien siempre de consulta.. El gabinete lo define Patricia. Lo dijo el otro día, hay que usar, en el buen sentido de la palabra, el rol de los expresidentes con su experiencia", agregó al responder sobre cuál podría ser el papel de Mauricio Macri.