Se realizó un acto por "sí a los derechos y no a la derecha" VER VIDEO

Junto a diferentes organizaciones participamos del acto “Por la Democracia, No votamos Derecha”, en el Paseo La Plaza a 40 años de la restauración de la democracia en Argentina.



Por eso para nosotros es muy importante la unidad de los diferentes sectores sociales, sindicales,… pic.twitter.com/OFFz94Seor — Hugo Cachorro Godoy (@CachorroGodoy) October 16, 2023

Referentes políticos, sociales y sindicales realizaron este lunes un acto en el que efectuaron "un llamado a la acción a 40 años de la restauración de la democracia en la Argentina" y convocaron a "unirnos en defensa de la democracia y de los valores que son fundamentales para nuestra Nación" y "no a la derecha".El acto contó con la presencia de dirigentes como la referente de, entre otros.En el comienzo del acto,se emitió un compilado de audio en una sala a oscuras donde se pudieron escuchar las principales voces y audios protagonistas de los hechos más destacados desde la recuperación de la democracia, en 1983, hasta la actualidad. Concluyó con el recitado del Preámbulo de la Constitución en la voz del expresidente Raúl Alfonsín.Luego hubo una performance artística en la que actores que representaban a militantes de la derecha se acercaban al escenario con pancartas con leyendas como "Dolarización", "FMI-Ajuste", "Mano Dura" y "Negacionismo".Esas figuras se enfrentaban a un grupo de actores que encarnaban a los progresistas, en posición de reposo, quienes cambiaban su actitud ante la avanzada y se imponían al levantar pancartas opuestas en las que se leían "Derechos Humanos", Educación Pública", "Estado Presente", "Inclusión", y "Salud Pública", frases reivindicatorias de los valores de la democracia.También se presentaron músicos y se difundieron apoyos de dirigentes del exterior, como el fundador del Grupo de Puebla Marco Enríquez y el expresidente de Bolivia Evo Morales.Asimismo,Allí se alerta que "a 40 años de la restauración de la democracia, la elección presidencial del 2023 -como nunca en los tiempos recientes- puede ser una bisagra en la historia argentina, que signifique un retroceso a los peores tiempos"."El primer lugar ocupado por, dice el pronunciamiento.cívico militar; su permanente apología al terrorismo de Estado; su desinterés por los efectos de la crisis climática y el calentamiento global, su manifiesta misoginia; sus propuestas privatizadoras de la salud, la educación y la ciencia; su expresa voluntad de retornar a las 'relaciones carnales' con Estados Unidos y su determinación de que la seguridad interna quede en manos militares, suponen un riesgo cierto para la sociedad y la Nación misma", alerta.argentina a partir de 2015, comprometiendo por un siglo los recursos del país a través de un endeudamiento brutal. En ese sentido, la candidatura de Patricia Bullrich, pese a las diferencias que presenta con el ultraliberalismo violento de Milei, se inclina por un ajuste ortodoxo en lo económico, con recorte de derechos y una orientación punitiva y confrontativa, en lo político"."Estos neofascismos que adoptan formas nuevas y se venden como la novedad, representan las mismas ideas de odio y muerte que condujeron a los más terribles genocidios en el mundo. No podemos permitir que avancen en la Argentina", indica el documento.Y sostiene que "no es tiempo de silencios ni de posiciones cómodas. Debemos construir una amplia mayoría que exprese con claridad nuestra bandera: Nunca más".