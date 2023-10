Kicillof y las ideas de Milei: "Son recetas rancias, fracasadas y podridas"

"No voten a los que quieren destruir a esta provincia", advirtió Kicillof

Foto: Alejandro Moritz

El gobernador bonaerense y candidato a la reelección por Unión por la Patria, Axel Kicillof, afirmó este lunes que en las elecciones del domingo 22 "se juegan los próximos 10 años de la Argentina"; dijo que las ideas del postulante presidencial libertario Javier Milei son "recetas rancias, fracasadas y podridas" y pidió que no se vote "a quienes quieren destruir a esta provincia"., analizó el mandatario en declaraciones al diario platense El Día.Sostuvo queIgualmente apuntó que "el fenómeno Milei es transversal a las edades y a las clases sociales porqueEn ese sentido, advirtió queKicillof indicó además que "en esta elección se discute si queremos más o menos Estado porque Javier Milei y Patricia Bullrich (la candidata de Juntos por el Cambio) sólo quieren dinamitar todo" y manifestó que, por el contrario, él trabaja por el "derecho al futuro".Consultado sobre la política salarial para los empleados públicos, Kicillof criticó "los 20 puntos que se perdieron en el Gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Néstor Grindetti, y Julio Garro", y destacó que en su Gobierno "no sólo no se perdió un punto frente a la inflación, sino que se recuperaron".adelantó, y añadió: "Ojo cuando voten eso. Ya avisaron lo que van a hacer: lo mismo que hizo Macri, pero más rápido".y advirtió que "si yo soy gobernador y alguno de estos llega a la Presidencia, yo los voy a defender igual, pero no sé si nos va a dar la nafta para frenar el achicamiento".Aguinaldo, afuera. Vacaciones, afuera. Laburantes, afuera. Estoy angustiado y preocupado de que algo así gobierne la Argentina. Lo hicieron en 1976, en los '90 y en 2001. Lo volvieron a hacer con Macri. No es campaña de miedo. Ellos dan miedo", reflexionó.Así,En otro orden, pidió el acompañamiento para el candidato a intendente de UxP en La Plata, el ministro de Justicia y exjefe comunal Julio Alak, al plantear que ese dirigente "cuenta con un plan estratégico 2030" para la capital bonaerense elaborado con 10 mil vecinos y la Universidad local.Necesitamos que la capital de la provincia brille. En cada provincia la capital está impecable, creciendo, relucientes. La ciudad (de La Plata) está en ruinas", describió, y añadió: "Tanto el casco como los barrios están mal, destruidos".Remarcó que busca que el municipio "tenga la misma transformación que está teniendo la provincia, con obras, con protagonismo, y a la altura de los desafíos que se vienen".En ese marco, el gobernador Kicillof le pidió al intendente Garro que "sea leal y no proponga corte de boleta a través de videos en redes sociales ante las dificultades que tiene la postulante presidencial de Juntos por el Cambio y banque a su candidata, que es Bullrich".