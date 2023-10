El canciller colombiano instó al embajador de Israel a "irse" del país pero aclaró que no lo expulsó

Nadie sensato puede aplaudir la política de tierra arrasada no importa de donde provenga. Viola la dignidad de la persona humana. Mata inocentes. La Doctrina de la Paz Total de @petrogustavo se finca en el deber ser de la justicia universal: La paz total como Derecho Síntesis.

Entiéndase. No he dicho que el embajador de Israel esté expulsado. Solo se aspira y se indica que la cordura de las palabras y respeto al Presidente Petro @petrogustavo son obligatorias en las relaciones diplomáticas. Así debe ser.

Es cierto señor presidente @petrogustavo como usted escribió en este trino, efectivamente #Hamas es un invento de la Mossad. Sin embargo, me gustaría compartir con usted información adicional de nuestros servicios de inteligencia que son unos de los mejores del mundo: Los… https://t.co/nbXkZJZ9hC

Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios.



Al presidente de Colombia no se le insulta.



Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última… https://t.co/WpafrsWkC2