Roldán: "Argentina tendrá una excelente performance y será muy competitiva en natación"

Gustavo Roldán, entrenador del seleccionado argentino de natación / Foto: Facebook.

Los 27 nadadores que competirán en Chile

El director técnico del seleccionado argentino de natación,, afirmó que el equipo nacional, está "en un proceso de recambio generacional muy positivo", y evaluó que, que comenzarán el 20 de octubre."Este es un seleccionado mixto,. Estamos en un recambio generacional así que eso es muy positivo para la natación", expresó Roldán en una entrevista con Télam."Este último año el seleccionado de natación tuvo una excelente actuación en el mundial juvenil, el mundial absoluto, el campeonato sudamericano juvenil y los torneos de preparación. Varios nadadores argentinos mostraron tener actualmente un muy buen nivel de preparación, por lo que. Sin dudas tendremos una excelente performance y nuevamente Argentina será competitiva en natación", puntualizó."Pasar a finales ya es un desafío muy importante para muchos nadadores, mejorar sus marcas de clasificación, es el primer objetivo. Luego, competir por la final que no es fácil y, aquellos que tienen posibilidades, pelear por el podio", agregó el entrenador.La natación argentina, que participa en los Juegos Panamericanos desde la edición de Buenos Aires 1951, conquistó en los de Lima 2019, cuatro medallas de oro, dos de plata y tres de tres de bronce."El resultado del Panamericano anterior fue el mejor medallero en la historia de la natación argentina, quedando la natación tercera por un proceso de preparación que no fue igual ahora", explicó Roldán.El equipo que competirá en Chile está integrado por Lucas Alba (800 y 1500 libres); María Selene Alborsen (400 combinado), Martina Barbeito (100 y 200 pecho), Andrea Berrino (50 libres y 100 espalda), Guido Buscaglia (50 y 100 libres), Juan Carrocia (100 y 200 pecho), Ivo Casini (800 libres), Macarena Ceballos (100 y 200 pecho), Valentín Constantino (200 espalda), Delfina Dini(400 y 800 libres), Tomás Di Paolo (200 espalda), Lucía Gauna (100 y 200 libres), Joaquín González Piñero (100 y 200 mariposa/combinado), Agostina Hein (400 y 800 libres), Agustín Hernández (100 espalda).También lo integran Federico Ludueña (200 mariposa), Valentina Marcantonio (200 pecho), Gabriel Morelli (100 y 200 pecho), Florencia Perotti (200 y 400 combinado), Magdalena Portella (200 y 400 combinado), Candela Raviola (200 espalda), Guillermina Ruggiero (100 libres), Malena Santillán (1500 libres y 200 espalda), Matías Santiso (50 y 100 libres), Ulises Saravia Pelaez (100 espalda), Julia Sebastián (100 pecho) y Gianfranco Turco (1500 libres)."No se puede comparar una selección con otra. No corresponde y menos en un deporte individual como el nuestro, con otra realidad de país, otro proceso de preparación distinto y con otra inversión que se hizo en los últimos años", explicó Roldán"Este es un seleccionado mixto, armado con nadadores jóvenes, con muchos juveniles y un grupo de nadadores mayores consolidados. Estamos en un recambio generacional así que eso es muy positivo para la natación", amplió.Roldan, bonaerense de 55 años y DT del equipo nacional desde 2013, puntualizó: "Ahora vamos por más resultados acordes al proceso de preparación y considerando el ciclo de renovación de nadadores y de la selección, que produce un recambio, que seguramente va a dar algunos resultados cerca del podio y otros con los mejores registros de los nadadores de selección".En otro tramo del diálogo con Télam, el entrenador bonaerense explicó que "en los Panamericanos se compite directamente con Estados Unidos, que es el mejor país del mundo en natación; Canadá, que está entre los mejores cinco; y Brasil, que está entre los mejores diez. Realmente es un escenario muy alto"."Para alcanzar un podio panamericano en natación tenés que estar entre los mejores nadadores del mundo. Es una disciplina muy global, muy universal. No se disputa en solo continente sino que todo el mundo lo hace y a gran escala. La gran mayoría es muy profesional, de alto rendimiento, lo que lleva al nivel competitivo panamericano a niveles muy altos", aseveró.Finalmente, brindó detalles de los ensayos de los deportistas:. Y hacen entre nueve y diez sesiones semanales. Además, hacen tres sesiones de preparación física en gimnasio de fuerza y dos de flexibilidad, a veces con yoga o pilates, asistido. Realmente están casi todo el día entrenando. Es un deporte que demanda mucho esfuerzo".