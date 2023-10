Argentina visita a Perú para extender su presente perfecto en las Eliminatorias

"Dibu" Martínez es el arquero récord de la selección argentina. (Foto Alfredo Luna)

El seleccionado argentino, líder absoluto con, visita este martes a Perú en Lima con intenciones de prolongar su presente perfecto en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026.El partido de la cuarta fecha se juega en el Estadio Nacional de la capital peruana(21.00 hora local), con arbitraje del venezolano José Valenzuela, el control del colombiano Nicolás Gallo en el VAR y transmisión de la TV Pública y TyC Sports.Los campeones del mundo desembarcan esta noche en la ciudad con su capitán Lionel Messi en la delegación, quien volverá a sumar minutos con el equipo como ocurrió el jueves pasado en la victoria sobre Paraguay (1-0) en Buenos Aires.El DT Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa previa al viaje, que brindó al mediodía en Ezeiza, no confirmó si el astro regresará a la titularidad o volverá a sentarse en el banco de suplentes como en el Monumental.La decisión se tomará en Lima el mismo día del partido luego de una charla del entrenador con el futbolista, quien trabajó el fin de semana con normalidad, sin acusar molestias físicas.Ingresó a los 52 minutos del partido con Paraguay y tuvo buenas sensaciones, sin rastros de dolor, aunque se lo notó a un ritmo prudente, con intención de evitar esfuerzos bruscos que pudieran hacerlo retroceder en su puesta a punto.El campeón mundial y Balón de Oro en Qatar 2022 llegó a ese compromiso con apenas 37 minutos disputados ante Toronto y 35 frente a Cincinnati desde su anterior presentación con Argentina, el 7 de septiembre, en la victoria con Ecuador (1-0).Esa noche en el Monumental,por la que se resolvió que no firmara planilla en el siguiente juego con Bolivia en La Paz.El dolor se agravó en el primer partido jugado con Inter Miami, el 21 de septiembre, y desde entonces se perdió los cuatro compromisos más inmediatos, entre ellos, la final de la US Open Cup, que su equipo perdió con Houston Dynamo."Está bien, se viene entrenando. Tomaremos la decisión mañana. Si está bien, jugará, que es lo que todos queremos. Es una cuestión de minutos, de cuánto pueda jugar. Si está bien, ya saben lo que pienso. No hay más nada que decir", contestó Scaloni sobre la presencia de Leo en el partido ante Perú.Además del eventual regreso del capitán,en la formación debido al cansancio de algunos futbolistas, aunque su intención será respetar la titularidad de la mayoría de los que iniciaron el jueves.Argentina visita al seleccionado peruano con un favoritismo que se respalda en el pasado y el presente. La "Albiceleste", que este martes se vestirá de violeta, como en el último partido de la fase de grupos de Qatar 2022 ante Polonia, luce la chapa de campeón mundial en su camiseta, lidera con puntaje ideal estas Eliminatorias y su arquero Emiliano "Dibu" Martínez llega de establecer un nuevo récord histórico de valla invicta en la Selección con 621 minutos.En contraste, Perú arrastra una sequía goleadora que no le permitió festejar en las tres primeras fechas de la competencia sudamericana. La "Bicolor" empató 0-0 como visitante de Paraguay en el estreno y luego cosechó derrotas ante Brasil (0-1) y Chile (0-2) en el Clásico del Pacífico, un partido de especial significancia para el fútbol incaico.De momento,, fuera de la zona clasificatoria para el Mundial 2026, al que accederán directamente los seis primeros ubicados. El séptimo, en tanto, tendrá una nueva oportunidad con una respesca.En la previa del juego con Argentina,, enojados con el actual entrenador Juan Reynoso, a quien acusan de un fútbol defensivo.La historia de este enfrentamiento también respalda a la Selección, que no pierde con los incaicos por Eliminatorias hace 38 años. La derrota más reciente (1-0) sucedió el 23 de junio de 1985 en el Estadio Nacional, camino a México '86, con tanto de Juan Carlos Oblitas.Argentina visitó diez veces a Perú por Eliminatorias con un balance de cuatro triunfos, cuatro empates y dos derrotas. En el historial general, su paternidad refleja 34 victorias, 14 igualdades y sólo cinco caídas.Pedro Gallese; Luis Advíncula, Ánderson Santamaría o Renato Tapia, Luis Abram y Miguel Trauco; Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, André Carrillo y Bryan Reyna; Paolo Guerrero. DT: Juan Reynoso.Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Julián Álvarez o Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Lucas Ocampos. DT: Lionel Scaloni.Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).VAR: Nicolás Gallo (Colombia).Estadio: Nacional de Lima.Hora de inicio: 23.00 de Argentina.TV: TV Pública y TyC Sports.