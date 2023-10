Campaña en redes: los candidatos en TikTok, Instagram y el chat de audio en vivo de Space

Sergio Massa entrevistado por Julio Leiva en Caja Negra VER VIDEO

La estrategia en Space

La fábrica de Jingles, de Gelatina, otro de los boom en las redes sociales VER VIDEO

Desde hace años las redes sociales son entornos de discusión y debates sobre cuestiones relacionadas con la vida cotidiana, con temáticas que abordan historia, género, deporte, humor, música y política.En ocasiones, algunos de los planteos o discusiones que se realizan en estos ámbitos son retomados por los candidatos paraUno de los ejemplos más recientes de ese tránsito desde lo digital a los actos en la calle lo dio el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei,, frase extraída de un meme viral que emparenta la imagen de Goku, personaje del animé japonés Dragon Ball Z, con una frase del Antiguo Testamento.En el libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 19, se consigna que "en una batalla, la victoria no depende del número de soldados sino de las fuerzas del cielo".En los últimos años, el partido de Milei fue el que aprovechó más las herramientas provistas por redes sociales como Instagram, X (exTwitter) y TikTok, paraEn paralelo, hubocomo "El Peluca Milei", con más de 300 millones de visualizaciones, "Milei presidente", con más de 160 millones de visualizaciones, y "El Pibe Marra" con 60 millones de vistas.Este fenómeno se replica en TikTok con canales como @elpelucamilei, con más de 2 millones de seguidores;@Unpatriotaargentino, con más de 830 mil seguidores, y @Javier.Milei2023, que tiene más de 570 mil, entre otros.Uno de los alfiles de la estrategia digital de La Libertad Avanza (LLA), Iñaki Gutiérrez, administrador de la cuenta de TikTok de Milei, aseguró a Télam que "la campaña estará marcada profundamente por las redes sociales y en especial por TikTok", porLa relevancia del entorno digital en la búsqueda del voto, sobre todo para las generaciones sub-30,, sobre todo por aquellos que por tradición e identidad tienen su fuerte en la movilización y la presencia de la militancia en las calles.Así lo planteó la consultora en comunicación política Marisol De Ambrosio, quien observó en diálogo con esta agencia que ", por el prejuicio que se le tiene al marketing y al algoritmo, como si estos fuesen cucos estupidizantes".Y advirtió: "".En ese sentido, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, reconoció que al justicialismo en sus distintas vertientes le llevó cierto tiempo adaptar sus propuestas electorales al lenguaje que proponen las redes sociales."Hay un tema que es más cultural y es que. Básicamente el peronismo, digamos el campo popular en general, es como que siempre sostuvo el lugar de la calle latiendo y no se dio cuenta de que le habían entrado en la disputa cultural simbólica en el otro espacio público", analizó el postulante de UxP en la entrevista que dio al ciclo "Caja Negra" del canal de YouTube Filo News.De Ambrosio sostuvo que ". Hace rato que la importancia de la repetición dejó de ser cuantitativa, ahora lo que vale es lo cualitativo", resaltó la consultora conocida en redes sociales como @Marisin.En el equipo de Massa que se dedicó a trabajar en las redes luego de las primarias plantearon que la demora del peronismo en definir quién sería su representante en las urnas impidió desplegar una estrategia digital con más anticipación.Desde que se conocieron los números definitivos del 13 de agosto,, según contaron a Télam desde el búnker de la calle Bartolomé Mitre al 300.Por un lado, se multiplicó la presencia de Massa como candidato en todas las redes, con el estilo que requiere cada una de ellas, pero en simultáneo irrumpieron desde sitios no oficiales contenidos alternativos u "off" que apelan al humor y a un tratamiento alejado de cualquier acartonamiento, paraOtra iniciativa en redes de la coalición peronista fue exhibir las propuestas de Milei con sus potenciales implicancias a partir de las declaraciones del propio candidato de LLA, para lo que se crearon sitios web específicos como loquedicemilei También, como la titulada "No te regalés" (noteregalesok_).El sitio web sobre las propuestas de Milei fue denunciado por LLA ante la Justicia electoral pero en UxP sostienen que no violaron ninguna normativa porque la página de Internet "no tiene una sola mentira" al estar basado, señalan, en "los recortes de sus declaraciones sin editar".Desde la lógica de la viralización en redes, la decisión de poner el foco en los dichos del postulante ultraliberal resultó un éxito:, según números que circularon entre sus organizadores.La estrategia de redes ocupa también un espacio en la campaña de la candidata del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman: una de las acciones que logró más impacto fue la circulación de recortes audiovisuales conEl hit fue su definición de Milei, a quien sus seguidores llaman "el león", como "".En relación con la estrategia del FIT para el mundo digital, Rebeca Buendía, integrante del equipo de redes de la candidata presidencial, destacó que"En, o una frase de impacto en los primeros segundos que retenga la atención. Mientras que Instagram es un público un poco más grande, que llega hasta 35-40, donde se combinan con fotos personales o compartiendo alguna causa de la cual ella fue abogada", detalló Buendía.Sobre Twitter, rebautizado como "X" por su propietario Elon Musk, la especialista resaltó que el lenguaje específico para esa red social "es mucho más politizado y más picante", por lo que "".Otro espacio de discusión digital que irrumpió en los últimos años es la herramienta "Space" de la misma red "X", una función de esa red con la que se puedeSe trata de un recurso muy utilizado por los simpatizantes del candidato ultraliberal con intercambios que se concretan mayormente en horarios nocturnos.En los últimos tiempos, las conversaciones a través de "Space"De Ambrosio, por ejemplo, es la moderadora de "UB propuestas", uno de los principales 'Space peronistas', del que surgieron varios proyectos de contenido humorístico para redes como "Sexo Tomás Massa", "Massapalabra" o Massaargentino"."La herramienta es espectacular,", evaluó la consultora, al referirse a las conversaciones por audio a través de la función de la red social X.Y añadió: "Nuestro espacio es propositivo. Es decir, llevar adelante propuestas para la campaña que cada persona tenía en la cabeza. Buscamos modos de comunicar las cosas y de esta manera logramos generar contenido para redes sociales, con talento y creatividad".