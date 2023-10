Claudia Piñeiro y su primer libro de no ficción: "Escribir un silencio"

(Foto: Gustavo Amarelle)

La escritoraanunció en sus redes sociales que en noviembre estará disponible en librerías su primer libro de no ficción, titulado, en donde reúne textos personales, familiares, de infancia, de amigos, capítulos dedicados a la escritura, la lectura, y a la vez recopila varios de los discursos que la autora dio en ferias, festivales, universidades y en el Congreso de la Nación., ha anunciado esta recopilación de numerosos textos escritos a lo largo de los años en diversos medios, ofreciendo a los lectores una mirada íntima y su compromiso con la realidad.El libro abarca una amplia gama de temas, desde escritos personales y autobiográficos que exploran su infancia, familia, amistades, maestros y maternidad, hasta intervenciones políticas destacadas, como su célebre discurso en la Cámara de Diputados a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, la obra incluye reflexiones sobre su propia escritura, influencias literarias, experiencias durante la pandemia y sus viajes a festivales literarios.Cabe destacar quePiñeiro es reconocida como una figura destacada en cuestiones relacionadas con el feminismo, los derechos de los escritores y la desobediencia como postura ética y vital. "Escribir un silencio" ofrece a los lectores la oportunidad de acercarse de manera única a una de las escritoras más queridas de Argentina, que ha dejado una profunda huella en la literatura y la sociedad. El libro se presenta como. Estará disponible en las librerías a partir de noviembre., nacida en Burzaco, provincia de Buenos Aires, en 1960. Después de completar su educación secundaria en el Colegio San José de Burzaco en 1978, inicialmente intentó estudiar Sociología en la Universidad de Buenos Aires, pero las restricciones impuestas por la última dictadura cívico-militar argentina la llevaron a inscribirse en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad, donde se convirtió en Contadora Pública, profesión que ejerció durante una década antes de embarcarse en su carrera literaria.A lo largo de su carrera, Claudia Piñeiro ha ganado reconocimiento por su versatilidad como autora.el mismo año en que debutó en el teatro con "Cuánto vale una heladera". A pesar de que escribió su primera novela en 1991, "El secreto de las rubias," que llegó a estar entre las diez finalistas del Premio La Sonrisa Vertical, no fue publicada. En 2005, recibió el Premio Clarín de Novela por "Las viudas de los jueves" seguido de otros galardones en su carrera.Varias de sus novelas se han adaptado al cine, comoSu trabajo ha sido traducido a múltiples idiomas. Además de su labor como escritora, Piñeiro es conocida por su apoyo al derecho al aborto y por su columna titulada "Los jueves de Claudia Piñeiro" en el Suplemento Literario Télam de la agencia de noticias homónima.Claudia Piñeiro tiene tres hijos y ha intervenido públicamente en cuestiones de género y derechos reproductivos. En 2022, publicó la novela "El tiempo de las moscas," que aborda temas de injusticia social, particularmente aquellos que afectan a las mujeres. Además, participó en la serie documental "Carmel ¿quién mató a María Marta?" y en 2021 co-creó la serie argentina "El Reino," un thriller político controvertido para Netflix junto a Marcelo Piñeyro, protagonizado por Diego Peretti, Nancy Dupláa y Chino Darín.argentina. A lo largo de su trayectoria literaria, Piñeiro ha explorado diversas facetas de la vida, la sociedad y la política a través de sus novelas, cuentos y obras de teatro. Este nuevo trabajo de no ficción permite a los lectores adentrarse aún más en el mundo de la autora al recopilar textos personales, reflexiones sobre la escritura y la lectura, y discursos que abordan cuestiones políticas y sociales. "Escribir un Silencio" establece un diálogo con el resto de la obra de Piñeiro, al tiempo que ofrece una visión única de su perspectiva y compromiso con la realidad, consolidando su posición como una de las escritoras más queridas y destacadas de Argentina. Este libro se convierte en una pieza clave que enriquece la conversación literaria que ha venido construyendo a lo largo de su carrera.