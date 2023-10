Los pasajeros de transporte público podrán renunciar al subsidio de tarifas.

El ministro de Transporte, Diego Giuliano,, permitiendo que esos subsidios sean derivados a los sectores de mayores necesidades.La alternativa, anunciada por el funcionario nacional en una conferencia de prensa realizada en el edificio del Ministerio de Economía,De acuerdo a lo manifestado por Giuliano, la medida busca “lograr una redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad” y entrará en vigencia desde el 27 de octubre.En el caso de los colectivos, y hasta que los datos de la renuncia sean procesados,"Es una opción que damos a los pasajeros a través de una resolución que emitimos hoy, y se da en un momento en que se plantea que los subsidios al transporte no son necesarios, por lo que le damos la posibilidad a los usuarios para que renuncien a ese subsidio y abonen la tarifa plena", sostuvo el ministro.Aclaró que "el subsidio al transporte es una política de Estado que nosotros mantenemos porque tiene varias aristas que nos parecen beneficiosas para la población, pero más allá de este sostenimiento y porque está en debate público si ese subsidio se sostiene o no, decidimos que cada usuario pueda optar por renunciar a ese subsidio".Para esto, es necesario tener la SUBE registrada con los datos correspondientes.Luego, deberá completar el formulario de renuncia al subsidio que se va a encontrar en la web de SUBE (argentina.gob.ar/SUBE).El mismo. Además, hasta que la información sea procesada, los usuarios de colectivos podrán solicitar al conductor de la unidad pagar la tarifa plena sin subsidio.Finalmente,La renuncia se realiza en todas las tarjetas registradas y no se podrá acceder a los beneficios del Atributo Social Federal., por donde circulan diariamente más de 4 millones de personas.Como así también, a los usuarios de líneas de urbanas interjurisdiccionales de jurisdicción nacional.Para trenes los valores del pasaje actuales con subsidio son entre $ 11,57 y $ 52,95 (AMBA); $ 79 (regional de Salta); $ 105 (Resistencia - Los Amores, Chaco); $ 180 (Rosario- Cañada de Gómez, Santa Fe).En aquellas localidades con servicios ferroviarios tanto regionales, interjurisdiccionales como de larga distancia y que no cuenten con SUBE, podrán manifestar dicha renuncia al momento de adquirir el pasaje.En colectivos, puntualmente en el Área Metropolitana,Del anuncio también participaron la secretaria de Gestión de Transporte, Jimena López, y el subsecretario de Política Económica y Financiera de Transporte, Carlos Vittor.