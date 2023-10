Desde el regreso a la democracia hubo 102 candidatos presidenciales

Raúl Alfonsín, con la Plaza vivándolo.(Achivo)

1983: La recuperada democracia

El momento de la asunción presidencial de Alfonsín. (Archivo).

1989: El caudillo que llegó de La Rioja

Carlos Menem y su anticipado acceso al poder. (Archivo)

1995: Se va la segunda

En 1995, el líder riojano fue reelecto. (Archivo)

1999: La hora de la Alianza

En 1999, Fernando de la Rúa llegó al poder con la Alianza. (Archivo).

2003: La esperanza vino del Sur

Néstor Kirchner y su histórica asunción en 2003. (Archivo/Alejando Amdan)

2007: Cristina en su primera vez

La primera presidencia de Cristina. (Archivo)

2011: De nuevo Cristina

Cristina Fernández, reelecta. (Archivo)

2015: La aparición de Cambiemos

Alberto Fernández, en 2019. (Archivo)

2019: El Frente de Todos con Alberto

Mauricio Macri y el tiempo de la Alianza. (Archivo)

2023: La lucha de tercios

Los cinco candidatos de 2023.

Cuando el 22 de octubre se realicen las elecciones generales para Presidente,, hace casi 40 años.La del 22 de octubrey la más baja en cantidad de candidatos, con apenas cinco postulantes, lo que se explica por el piso del 1,5% de los votos que debieron obtener en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto último, que en contrapartida tuvo el mayor número de precandidatos, con 27 postulantes.Esta historia reciente comenzó el 30 de octubre de 1983, cuando fue elegidopor la(UCR), acompañado en la fórmula por Víctor Martínez."Alfonsín representaba la Renovación y Cambio y Fernando de la Rúa la Línea Nacional, y tras el apoyo de los convencionales al primero no hubo internas", cuenta a Télam el periodista y especialista en comunicación política Lisandro Sabanés, autor del blog https://boletasargentinas.wordpress.com , donde resume en forma gráfica todas las candidaturas de las distintas elecciones presidenciales, a través de las respectivas boletas.El tercero en disputa en la UCR era el chaqueño Luis León, quien también desistió de ir a esa compulsa.En el Partido Justicialista, "Ítalo Lúder tenía el apoyo de los congresales y se decidió consensuar una lista con Deolindo Bittel como candidato a vicepresidente", rememora Sabanés.Los otros candidatos fueron Rogelio Frigerio, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); Guillermo Estévez Boero, del Partido Socialista Popular (PSP); Francisco Cerro, del Partido Demócrata Cristiano (PDC); Oscar Alende, por el Partido Intransigente (PI); Jorge Abelardo Ramos, por el Frente de Izquierda Popular (FIP); Luis Zamora, del Movimiento al Socialismo (MAS); Gregorio Flores, por el Partido Obrero (PO); Álvaro Alsogaray, de la Unión del Centro Democrático (UCD), Rafael Martínez Raymonda, por la Alianza Demócrata Socialista; y Francisco Manrique, por la Alianza Federal.Para las elecciones de 1989, al recordado triunfo desobre Antonio Cafiero en la interna del peronismo, también se sumó la victoria de Eduardo Angeloz sobre León en la UCR y de Néstor Vicente sobre Luis Zamora en Izquierda Unida (IU)La interna de IU "fue abierta y podían votar mayores de 16 años, una novedad de la época", rememora el especialista en comunicación política. "El Partido Comunista tenía más estructura que el MAS e impuso la candidatura de Vicente", agrega.Los otros candidatos de aquel año que consagró a Menem fueron Jorge Altamira (PO), Julio Alsogaray (Alianza de Centro), Luis Ammann (Frente Humanista Verde), Estévez Boero (Unidad Socialista), Ángel Bustelo (Acuerdo Popular), Mario Geller (Partido de la Liberación) y Antonio Domingo Bussi (Fuerza Republicana).En las elecciones de 1995 -ya directas con la reforma constitucional de 1994, que abandonó el sistema indirecto que se hacía a través de electores del Colegio Electoral- hubo interna radical, con triunfo del rionegrino Horacio Massaccesi sobre Federico Storani, "quien por aquel momento también dialogaba con el Frepaso", señala Sabanés en referencia al Frente País Solidario, que llevó ese año como candidato a José Octavio Bordón tras vencer en internas abiertas a Carlos 'Chacho' Álvarez.y los otros candidatos fueron Lía Méndez por el Partido Humanista (PH), Amílcar Santucho (Movimiento Democrático Popular Antimperialista), Francisco Mazzitelli por el Partido Socialista Auténtico (PSA), Aldo Rico por el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin), Luis Zamora por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Humberto Tumini (Corriente Patria Libre), Ricardo Paz (Frente para la Coincidencia Patriótica), Altamira (Frente de Unidad Trabajadora-PO), Fernando 'Pino' Solanas (Proyecto Sur), Alcides Christiansen (MAS-PTS) y Fernando de Zavalía (Fuerza Republicana).En las elecciones de 1999, "Fernando de la Rúa derrotó con claridad en internas abiertas de la Alianza (UCR-Frepaso) a Graciela Fernández Meijide", refiere Sabanés. De la Rúa luego ganaría las generales."El peronismo esbozó un intento de interna entre Eduardo Duhalde y Ramón 'Palito' Ortega y finalmente fueron juntos en la formula, encabezada por el primero", añade.Los otros candidatos fueron Domingo Cavallo (Acción por la República), Altamira (PO), Mendez (PH), Domingo Quarracino (PSA), Patricia Walsh (IU), José Alberto Montes (Partido de los Trabajadores Socialistas), Jorge Reyna (Frente de la Resistencia) y Juan Ricardo Mussa (Alianza Social Cristiana).Ese año, "el radicalismo dirimió internas, con triunfo de Leopoldo Moreau sobre Rodolfo Terragno", aporta Sabanés. Además, en esta elección se dio la mayor cantidad de candidatos, que sumaron 18.Menem, que se presentó por el Frente por la Lealtad y también con una boleta de la UCD -ya denominada Ucedé-, había salido primero en las generales y debía ir al balotaje con, del Frente para la Victoria (FpV), pero el dos veces mandatario desistió de ir a esa compulsa y el santacruceño se convirtió en jefe de Estado.Los otros postulantes fueron Ricardo López Murphy (Movimiento Federal Recrear), Adolfo Rodríguez Saá (Frente Movimiento Popular), Elisa Carrió por Argentinos por una República de Iguales (ARI), Patricia Walsh (IU), Carlos Zafore (MID), Manuel Herrera (PDC), Altamira (PO), Guillermo Sulling (PH), José Carlos Arcagni por Unión Popular (UP) y Tiempo de Cambios, Mazzitelli (PSA), Ricardo Terán (Modin), Alfredo Bravo (Partido Socialista), Gustavo Breide Obeid por el Partido Popular de la Reconstrucción (PPR), Juan Ricardo Mussa (Unidos o Dominados) y Enrique Venturino por la llamativa Confederación para que se vayan todos, que emuló aquella frase surgida en la crisis de 2001.En 2007 no hubo internas y se presentaron 14 candidatos a las generales, en lo que fue el primer triunfo de(FpV).Los otros postulantes fueron Carrió por Coalición Cívica (CC), Roberto Lavagna por Concertación para Una Nación Avanzada (UNA), Alberto Rodríguez Saá (Frente Justicia, Unión y Libertad), Solanas (PSA), López Murphy (Recrear), Jorge Sobisch por UP y Movimiento Provincias Unidas, Vilma Ripoll por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Néstor Pitrola (PO), Breide Obeid (PPR), Mussa (Confederación Lealtad Popular-Movimiento Popular para la Reconquista), Raúl Castells (Movimiento Independiente de de Justicia y Dignidad), Ammann (Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana-PC) y José Alberto Montes (Frente de Izquierda y los Trabajadores por el Socialismo).Ese año debutaron en las PASO diez candidatos, de los cuales siete pasaron a las generales., por sobre Ricardo Alfonsín (Unión para el Desarrollo Social), Duhalde (Frente Popular), Hermes Binner (Frente Amplio Progresista), Alberto Rodríguez Saá (Compromiso Federal), Carrió (CC-ARI) y Altamira por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).No superaron las primarias Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Sergio Pastore (Movimiento de Acción Vecinal) y José Bonacci (Partido del Campo Popular).Ese año hubo internas en las PASO de Cambiemos, con el triunfo desobre Carrió y Ernesto Sanz; en las de UNA-Frente Renovador, con victoria de Sergio Massa sobre José Manuel de la Sota; y en el FIT, con el logro de Nicolás del Caño sobre Altamira.Además, en las generales participaron Daniel Scioli (FpV), Margarita Stolbizer (Progresistas) y Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal).No superaron las PASO Víctor De Gennaro (Frente Popular), Manuela Castañeira (MAS), Alejandro Bodart (MST), Mauricio Yattah (Partido Popular) y Raúl Albarracín (Movimiento de Acción Vecinal).En las elecciones de 2019 no hubo internas en las PASO y en las generalessuperó a Macri (Juntos por el Cambio), Lavagna (Consenso Federal), del Caño (FIT), Juan José Gómez Centurión (Frente NOS) y José Luis Espert (Unite por la Libertad y la Dignidad).No alcanzaron el piso del 1,5% de los votos Castañeira (MAS), Alejandro Biondini (Frente Patriota), Albarracín (Movimiento de Acción Vecinal) y José Antonio Romero Feris (Partido Autonomista).Este año competirán Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Unión por la Patria), Sergio Massa (Unión por la Patria), Juan Schiaretti (Hacemos) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad).Bullrich, Massa y Bregman sortearon internas el 13 de agosto, ante Horacio Rodríguez Larreta, Juan Grabois y Gabriel Solano, respectivamente.No superaron las PASO pero compitieron en internas Guillermo Moreno, Eliodoro Martínez, Paula Arias, Jorge Oliver y Carina Bartolini por Principios y Valores; Santiago Cúneo y Raúl Castells por el Movimiento Izquierda Juventud y Dignidad; Julio Bárbaro, Ramiro Vasena y Nazareno Etchepare por el Frente Liber.ar; y Oscar 'Mempo' Giardinelli, Martín Ayerbe y Reina Xiomara Ibáñez por Proyecto Joven.Tampoco pasaron el piso Jesús Escobar (Movimiento Libres del Sur), Castiñeira (MAS), Marcelo Ramal (Política Obrera), Alejandro Biondini (Frente Patriota Federal), Albarracín (Movimiento de Acción Vecinal) y Andrés Passamonti (UCD).