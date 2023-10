Las elecciones en el cine: cuando la ficción supera a la realidad (y viceversa)

Media docena de clásicos

Estas películas -desde comedias hasta dramas intensos- continúan siendo discutidas y analizadas en el contexto de los eventos políticos contemporáneos, lo que demuestra su influencia en la forma en que la sociedad percibe y entiende la política. Con frecuencia, estas películas se utilizan como herramientas pedagógicas en la enseñanza de la política y la ética, lo que aumenta su importancia como medios para transmitir lecciones sobre la democracia y la ciudadanía responsable. 1. "El despertar de una nación" ("Gabriel Over the White House", 1933). ("Gabriel Over the White House", 1933).

Dirigida por Gregory La Cava hace 90 años, con Walter Huston y Franchot Tone, producida por William Randolph Hearst, el que inspiró "El ciudadano" (1941), de Orson Welles. Judson Hammond es un presidente estadounidense que tiene un cambio de personalidad al sufrir un accidente automovilístico y se convierte en un líder autoritario inspirado por el arcángel Gabriel y el espíritu de Abraham Lincoln, que busca reformar el país, logra terminar con la desocupación y la paz mundial, no obstante algo inesperado frena el sueño.

2. "Caballero sin espada" ("Mr. Smith Goes to Washington", 1939)

Dirigida por Frank Capra, con Jean Arthur, James Stewart y Claude Rains, sigue a un hombre común que es nombrado senador y lucha contra la corrupción en Washington. Su mensaje sobre la integridad y el poder del individuo en la política sigue siendo vigente y relevante.



3. "El gran McGinty" ("The Great McGinty", 1940)

Esta comedia dirigida por Preston Sturges, con Brian Donlevy, Muriel Angelus y Akim Tamiroff, narra la historia de un hombre que sube al poder político durante la Gran Depresión a través de la corrupción y luego busca redimirse. Ofrece una sátira aguda sobre la corrupción en su país y sus consecuencias.



4. "El ciudadano" ("Citizen Kane", 1941), de Orson Welles, con el mismo y Joseph Cotten.

Es considerada una de las mejores películas de la historia del cine por más que se intente, y se mantiene sólidad a través del tiempo, en todos sus aspectos cinematográficos y en todos los argumentales, la historia de un self made man que de ser periodista se convirtió en magnate del rubro y un hombre muy poderoso, construido con el modelo de Wiliam Randolph Hearst.

El muy joven Orson Welles, proveniente del teatro radial, logró una opera prima imbatible, en la en un momento de la historia del protagonista, interpretado por él mismo, se postula para gobernador y a pesar de todo lo que invierte en marketing termina derrotado, no antes de ser definido por unos y otros como fascista y nazi o comunista.



El episodio, uno de los muchos del relato, tiene entidad propia y resulta, como toda la obra, una joya, un diamante de los muchos que la conforman y que siguen reluciendo para todos aquellos que la vieron o quienes tienen la oportunidad de descubrirla y recibir una clase de cine con mayúsculas, no es exagerado sentenciar, de esas que no se consiguen en ninguna escuela del planeta.



5. "Y la cabalgata pasa" ("Meet John Doe", 1941), de Frank Capra, con Gary Cooper y Barbara Stanwyck

Otra obra del inimitable Frank Capra, esta película cuenta la historia de un hombre que amenaza con suicidarse como protesta y se convierte en un símbolo de esperanza para la nación. Explora temas de manipulación mediática y la influencia de los medios en la política.



6. "El mejor candidato" ("The Best Man" (1964). Esta película dirigida por Franklin J. Schaffner, según un libro de Gore Vidal, con Henry Fonda y Cliff Robertson, se centra en la lucha por la nominación presidencial de un partido político y los dilemas éticos que enfrentan los candidatos. Ofrece un retrato crítico de la política partidista y la búsqueda del poder a toda costa.