Fernández habló con familiares de rehenes en Israel y les dijo que trabaja en su liberación

Alberto Fernández se comunicó por Zoom con los familiares

Fernández dijo que "todo el Gobierno argentino está trabajando" por la liberación de los rehenes

"Estamos haciendo gestiones con el Gobierno de Israel y estamos buscando caminos para conseguir un vínculo (con Hamas) para hablar, interceder, pedir, pero es muy difícil" Alberto Fernández

El presidentey, tras escuchar los pedidos de ayuda, remarcó en una videoconferencia que "todo el Gobierno argentino está trabajando" por la liberación de los rehenes, con el objetivo de que estos "vuelvan sanos y salvos a sus casas".La comunicación por la plataforma Zoom, que duró 25 minutos y cuyo contenido puede verse en la web de la radio JAI (www.radiojai.com),Desde la ciudad de Shanghái, Fernández dijo que, de acuerdo a la información con la que cuenta el Gobierno,En la conversación, algunos de los familiares le pidieron al jefe de Estado quepara que medien en el hallazgo y recuperación de los argentinos secuestrados.Pablo Roitman, hijo de Ofelia Roitman, habitante del kibutz Nir Oz, adyacente a la Franja de Gaza, relató en el intercambio por Zoom que a su comunidad entraron "más de 100 terroristas de Hamas", quienes "masacraron y quemaron vivos y secuestraron a más de 110 personas".Roitman aclaró también que en esa comunidad también fueron secuestrados "dos hermanos de la familia Cuneo, junto con sus parejas y sus dos hijos de dos años".Luego Dalia Cusnir contó que su esposo Amos Horn, quien en principio no pudo hablar por el dolor, "tiene dos hermanos desaparecidos, que son parte de esa misma comunidad" (por el kibutz Nir Oz).Horn relató que los atacantes entraron "el sábado a las seis y media y desde entonces no supe más nada de ellos (sus hermanos)".Y agregó que a través de un amigo que vivía allí se enteró que "había terroristas en el kibutz, que disparaban y mataban gente", hasta que después de un tiempo "llegó el ejército para sacar gente, pero mis hermanos no aparecieron".Al terminar su testimonio, Horn planteó que, que tienen la nacionalidad argentina y la israelí, resaltó.Luego, Maian Sigal Cohen comentó que tiene a su madre Clara, a su tía Gabriela, a su tío Fernando y a su prima Mia secuestrados como consecuencia del ataque de Hamas al kibutz Kisufim, donde tomó rehenes.Sin ocultar su tristeza, Sigal Cohen comentó que el domingo resultaba para ella "un día de la madre especial", a raíz del secuestro de sus seres queridos y en particular el de su mamá, lo que le generaba el "dolor por no estar con ella".Luego,Por su parte, tras los primeros testimonios, el Presidente aseguró que escucharlos y hacer lo posible para recuperar a los argentinos secuestrados representaba para él un "deber moral", en tanto jefe de Estado."Tengo el deber moral de estar con ustedes y tengo el deber de poder encontrarlas, y como argentinos debemos cuidarlos. Pero más allá de eso, es un hecho tan atroz que la condición humana no la soporta", sostuvo el mandatario.La conversación siguió con las palabras de Itzik Horn, argentino que tiene a sus hermanos Iair y Eitan secuestrados por Hamas, quien manifestó su preocupación por lo que pueda ocurrir con sus familiares.Horn advirtió que"Sabemos que están ahí, pero no tenemos la certeza y", subrayó Horn sin ocultar sus lágrimas.También contó su drama Alejandro Sherman, padre de Ron, un joven integrante del ejército israelí que fue secuestrado y está en poder de Hamas.Sherman expuso sus temores por los problemas respiratorios de su hijo: "Mi preocupación es doble porque él. Espero que se solucione y la otra angustia es no saber si está vivo o muerto", dijo.Pero agregó que en un video publicado por Hamas "se vio que (Ron) estaba vivo".Fanny Burstein, también emocionada, contó que su hijo Matías y su nuera Einab fueron secuestrados y vinculó lo que está viviendo como madre con la experiencia de un padre de un desaparecido durante la última dictadura cívico militar en la Argentina., subrayó Burstein.Luego, el Presidente contó luego que desde el momento inmediatamente posterior al ataque de Hamas a Israel, él se comunicó telefónicamente "con el presidente de Israel"."Estamos haciendo gestiones con el Gobierno de Israel y estamos buscando caminos para conseguir un vínculo (con Hamas) para hablar, interceder, pedir, pero es muy difícil", señaló Fernández, al referirse a la "absoluta clandestinidad" con que se maneja Hamas.Y amplió: "Estamos en contacto con las autoridades palestinas en Cisjordania que(por Hamas) ni forma de poder identificarlos, y nosotros no tenemos ningún contacto en la Franja de Gaza, ninguna representación diplomática".Fernández les dijo que "queremos que sus familiares aparezcan, que vuelvan con vida, y terminar esta terrible pesadilla que están viviendo".Tras resaltar el trabajo realizado por la Cancillería, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea y Aerolíneas Argentinas en el puente aéreo entre Tel Aviv-Roma-Ezeiza para trasladar de regreso al país a los argentinos que quieren volver, Fernández insistió en que la situación de los argentinos secuestrados por Hamas "es un problema también mío y del Gobierno argentino"."Estamos hablando de una banda de terroristas que ha hecho lo que hizo,, una salida para que vuelvan sanos y salvos a sus casas", abundó.Y agregó: "Todo el Gobierno argentino está trabajando con ustedes; es muy penoso escuchar todo esto, sepan que estamos con ustedes, para ustedes, sépanlo. Hay seres humanos soportando esto".En la misma línea, reiteró: "Estamos con ustedes, trabajando para que todos sus familiares vuelvan con vida a sus casas".Por último, informó a los familiares de los argentinos tomados como rehenes que el Estado nacional "está en contacto permanente con el Estado de Israel" para realizar las gestiones en pos de liberar a los secuestrados.y para que ese grupo sepa que el Gobierno argentino exige que las personas que tienen nacionalidad argentina vuelvan a sus hogares", concluyó.