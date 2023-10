La izquierda llamó a "votar con convicción" en espera de ampliar la cantidad de diputados

Myriam Bregman / Foto Archivo.

La candidata del FIT-U participó en el Encuentro Plurinacional de mujeres realizado este fin de semana en Bariloche / Foto: Alejandra bartoliche.

Nicolás del Caño / Foto: Alfredo Luna.

Rubén "Pollo" Sobrero, candidato a gobernador bonaerense / Foto Archivo.

¡No nos van a callar!

No pierdan el tiempo, junto a @vaninabiasi y el @FdeIzquierda seguiremos luchando incansablemente en defensa del pueblo palestino, contra el sionismo y contra el antisemitismo. pic.twitter.com/kqboYPe6J3 — Gabriel Solano (@Solanopo) October 14, 2023

La candidata presidencial del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U),el domingo 22 de octubre, mientras esa coalición espera ampliar la cantidad de diputados nacionales y legisladores en distritos claves.Con el impulso alcanzado en las dos instancias de debate presidencial donde Bregman celebró las repercusiones de sus intervenciones, desde el FIT-U continúan su campaña destacando ser una "alternativa" al resto de los candidatos que describen como "representantes de los grandes empresarios y el Fondo Monetario Internacional".Este fin de semana Bregman viajó a Bariloche para participar del 36° Encuentro Plurinacional de Mujeres y diversidad sexual, junto a compañeras de la agrupación feminista socialista Pan y Rosas de todo el país, para debatir cómo pelear por los derechos conquistados."No es un encuentro más. Se realiza a una semana de las elecciones generales de octubre en medio de una profunda crisis que pesa sobre las familias trabajadoras con particular peso en las mujeres y diversidades. Está en juego el futuro de millones por eso decimos 'Ni cómplices ni sometidas' y proponemos un plan de lucha unificado en defensa de nuestros derechos", remarcó Bregman desde Bariloche.Por su parte, el candidato a vicepresidente,, estuvo este sábado en la Feria del Libro del partido de Malvinas Argentinas donde firmó autógrafos e insistió en que el FIT-U es "la única alternativa que defiende los intereses y derechos de los trabajadores y no de los empresarios".Todavía no se encuentra confirmado el cierre de campaña, pero se prevé que sea el jueves en el Obelisco, según anticiparon fuentes partidarias a Télam."No es un balotaje, es una elección de cinco candidatos y candidatas. La izquierda tiene una posición claramente diferenciada a los otros candidatos", remarcó el dirigente nacional del PTS, quien también llamó a no votar "el mal menor" el 22 de octubre.En la Ciudad de Buenos Aires, la candidata a jefa de Gobierno,, va a priorizar en esta última semana de campaña lasEn la Legislatura porteña el FIT-U cuenta con tres legisladores -Gabriel Solano, Alejandrina Barry y Vanesa Gagliardi quien espera ser reelecta ya que su mandato vence a fin de este año-, por lo que la campaña confían en lograr una mayor representación en el Parlamento local para reforzar la oposición.En tanto,(La Matanza), donde estarán Bregman, el candidato a diputado nacionaly la candidata a concejala matanceraSin embargo, el postulante a gobernador bonaerense y secretario general de la Unión Ferroviaria seccional Oeste-Haedo,, no estará presente ya que ese día también se celebran las elecciones gremiales en el ferrocarril Sarmiento.Por otro lado, Bregman y dirigentes del FIT, como Solano y Biasi, continúan denunciando quey no descartan presentar una denuncia formal en la justicia.Por estos hechos, diversos legisladores expresaron una declaración de repudio en la Cámara de Diputados contra las amenazas enviadas a Bregman que fue firmada por Máximo Kirchner, Germán Martínez, Paula Penacca, Leonardo Grosso, Graciela Camaño, Ricardo Herrera, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Plá, entre otros."¡No nos van a callar! No pierdan el tiempo, junto a Vanina Biasi y el Frente de Izquierda seguiremos luchando incansablemente en defensa del pueblo palestino, contra el sionismo y contra el antisemitismo", aseguró Solano en su cuenta de X al compartir algunos de los mensajes que recibe en su teléfono con amenazas como "te vamos a decapitar" o "vamos a conseguir la dirección de tu casa".