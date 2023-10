El actual campeón Sudáfrica eliminó al local Francia y está en semifinales

Los Springboks derrotaron a Francia a pura defensa y ante Inglaterra van por otra final del mundo / Foto: AFP.

y se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2023 de la disciplina, en donde Los Pumas jugarán este viernes su pasaje a la final contra los All Blacks de Nueva Zelanda.En el Stade de France, de Saint Denis,para quedarse con una victoria dramática, que se sostuvo a pura defensa durante los últimos tres minutos, cuando los locales arremetieron con todo para intentar revertir la historia.De este modo,, en el mismo escenario en el que jugaron este domingo. Ambos combinados dirimieron el título en el Mundial Japón 2019, con victoria del representante del Hemisferio Sur por 32-12El primer tiempo, un verdadero festival de juego y velocidad con dos equipos exhibiendo profundidad y eficacia, favoreció al combinado local (Les Bleus), por 22-19.El try marcado por el segunda línea, Eben Etzebeth, quien se recuperó de una lesión en el hombro, le permitió a los sudafricanos volcar desarrollo y resultado (26-25, a los 27m. del segundo tiempo) a su favor, cuando la situación le era esquiva.Porque Francia había lucido sensiblemente mejor, no mucho es cierto, pero con prestaciones más eficaces en su personal, durante los primeros 65 minutos de partido.Dos tries de Cyril Baille y otro de Peato Mauvaka consolidaron ese dominio galo, además de los tres penales más dos conversiones aportadas por el fullback Thomas Ramos.Además del apoyo en el ingoal de Etzebeth, el equipo ganador marcó otros tres tries (todos en los primeros 25 minutos de cotejo), por cortesía de Kurt Lee Arendse, Damian de Allende y Cheslin Kolbe. El apertura Handre Pollard colaboró con una patada a los palos y un penal, mientras que Manie Libbok sumó dos conversiones.