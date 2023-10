Virginie Despentes: "No escapás a la clase en la que naciste y yo tampoco quise hacerlo"

"Querido comemierda" se convirtió en un éxito de ventas en Francia y encendió el debate sobre las zonas pantanosas del acoso sexual, el envejecimiento y el ciberacoso en la era de las redes sociales / Foto: Gentileza Grasset.

La tapa del nuevo libro que es furor de ventas en Francia.

Con la intención de comprender el mundo que dejaron la pandemia y el #MeToo y bajo el formato epistolar que desnuda los matices en las voces de los protagonistas, la escritora francesa, mundialmente conocida por el ya clásico post-feminista, acaba de publicar, una novela en la que pone a dialogar a un acosador, una actriz exitosa que atraviesa los cincuenta y a una feminista radical para dar cuenta de relaciones laborales, el amor y la amistad."Querido comemierda" () se convirtió en un éxito de ventas en Francia y encendió el debate sobre las zonas pantanosas del acoso sexual, el envejecimiento y el ciberacoso en la era de las redes sociales.o. La estrella de cine, Rebecca, decide responderle con mucha altura, justo en el momento en el que Zoe, una joven prensera de la editorial que publica a Oscar, lo acusa de acoso sexual. Despentes desarrolla los puntos de vista del hombre acusado, la actriz y la joven acusadora, mientras se escriben o publican en internet en el contexto los confinamientos por Covid-19 o las reuniones por Zoom de narcóticos anónimos.sino también porque creo que el hecho de que sea de clase trabajadora como yo, nos acerca. Probablemente me costaría muchísimo entender cómo piensa un rico, no sé bien de qué va. Pero a ellos, los de la clase trabajadora,",durante una conversación por Zoom que mantuvo desde Barcelona, ciudad que alterna con París desde hace más de quince años.. Irrumpió en 1994 con su primera novela,, una historia de venganza por una violación que empezó a escribir a los 23 años, y cambió los términos del feminismo francés cuando publicó su manifiesto de 2006, "Teoría King Kong", donde contó que fue violada a los 17 años durante un viaje pidiendo aventones con un amigo. Hija de una pareja de trabajadores de correo de clase trabajadora de la ciudad de Nancy, en el noreste de Francia,. En honor al novelista francés Émile Zola, la bautizaron "Rock'n'roll Zola" luego de que publicara en 2016 la trilogía parisina "Vernon Subutex".Ese recorrido literario con aires de outsider, pero de refinada calidad literaria llevó a Despentes a convertirse en una de las grandes retratistas del pulso y los tonos de la época, eligió nuevamente no ser indiferente a aquello que interpela a sus contemporáneos.. Sin embargo,". Desde entonces, actores, filósofos y escritores enfrentaron acusaciones de acoso y abuso sexual. "Querido comemierda" (en francés "Cher connard", "Querido capullo" para la edición española y "Benvolgut imbècil" en la edición catalana) es, entonces, una mirada desde la ficción que explora los grises de aquella ola.-Fueron dos cosas. Hace unos tres años, tuve una cena con algunas amigas lesbianas, feministas, todas del mundillo editorial. Y una nos contó que sabía que un señor que conocíamos todas iba a ser denunciado en el marco del #MeToo. Lo conocíamos todas, era el típico borracho y cocainómano supergracioso, pero al que también sabíamos capaz de todo tipo de tonterías. Al final, no pasó nada porque la chica no lo denunció y tampoco volví a verlo. Pero durante toda aquella cena recuerdo que nos preguntábamos qué íbamos a hacer: ¿Llamarlo para preguntarle qué había hecho? ¿Vamos a insultarlo? ¿Vamos a defenderlo o a acusarlo?De esta escena nació el personaje de Oscar y esta historia que no es un caso de violencia extrema, pero que resuena en muchos porque el acoso en el ámbito laboral es de todos los días. Mi primera reacción durante esa cena fue proponerles que lo llamáramos para pedirle que pare de beber porque no estaba actuando bien…. Quería y necesitaba abordar aquel tema desde la ficción.--Me interesaba transitar la siguiente situación: poco a poco él va a darse cuenta de lo que pasó y va a cambiar su relato. Y entonces, pasa de ese tipo que conocernos todas a ser otro tipo, con la capacidad de aceptar ante la víctima que algo ha pasado y pedirle perdón. Me sedujo el desafío literario de meterme en la cabeza de un hombre, no solo porque siento que los conozco muy bien, sino también porque creo que el hecho de que sea de clase trabajadora como yo, nos acerca. Probablemente me costaría muchísimo entender cómo piensa un rico, no sé bien de qué va. Pero a ellos, los de la clase trabajadora, los conozco bien porque tengo muchos amigos así y no entienden mucho lo que está pasando con las mujeres., las cosas son distintas. Por otra parte, me produjo mucho placer escribir como Rebecca, un personaje de los que me gustan porque abre la boca, dice todo lo que quiere sin vueltas y avanza. Oscar, en cambio, se queja mucho, es un poco depresivo, da vueltas neuróticas…-Es imposible escapar de tu clase.. Los dos personajes nacieron en mi pueblo, en las afueras de una ciudad del este de Francia. Es un lugar muy preciso y si naciste ahí, sos clase media baja. No escapas a la clase en la que naciste (y yo tampoco he querido hacerlo), es mi identidad. Por otra parte, sé que mis nuevos amigos de clase alta tampoco olvidan que nací y crecí en otro lado.-Ella es muy pragmática. No se siente feminista, pero se convierte en el camino cuando ve que tiene un lindo público feminista y conoce a Zoe.. Y esto ocurre aunque no se sientan atraídas por el tema o las reivindicaciones. Fue una de esas mujeres guapas y seductoras y tiene que procesar los 50, que, por otra parte, es mi edad. No es un momento trágico pero es un cambio difícil, implica perder una riqueza y un privilegio.. Dejar de beber y abandonar las drogas deja una soledad grande porque durante años es una compañía que nunca te deja caer. Y ahí aparece la escritura, que también es una compañía. Ellos se escriben todo el tiempo y van cambiando su estrategia de supervivencia. Abandonar las drogas te deja en un plano de mucha sinceridad y eso se plasma en la escritura.. Nadie entraba en un bar solo para blasfemar y ahora muchos entran a las redes solo para eso. Lo que sucede en Israel ha vuelto a abrir la cloaca. Todo eso es nuevo y me interesa. Nos insultamos como un gesto normal y eso genera una lógica distinta en el encuentro.. La amistad es un poco como el amor, es difícil saber por qué dos personas logran ser amigos durante décadas, hay un misterio insondable. Estas relaciones son fuerza real, cambian una vida.-Me suele suceder, en estos casos, que no sé qué decirle a la víctima más que "lo siento". Aunque no soy usuaria de las redes, sí miro mucho y he visto como este tipo de acoso le jodió la vida a muchas amigas. Es super violento y no hay herramientas para acompañar. Pasa cada vez más seguido. Deberíamos generar redes de ayuda y de protección para poder acompañarlas. Internet, por otra parte, cambia tan rápido que ni los Estados ni la Policía llegan a comprender. Y sucede también en otros planos: los adultos de mi generación dejamos muy solos a los niños respecto del acoso en Internet. Entonces, claro, también quedamos solas las mujeres. No hemos hecho nada, ni siquiera grupos para juntarnos o hablar.