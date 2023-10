El 30% de los alimentos se desperdicia mientras 735 millones de personas pasan hambre

Foto: AFP

El 30% de los alimentos producidos se desperdician mientras más 3.100 millones de personas no pudieron permitirse una dieta saludable en 2021, según datos difundidos por la FAO en vísperas del Día Mundial de la Alimentación que este año tiene por lema “El agua es vida. El agua nutre. No dejar a nadie atrás”, en tanto que la ONG Manos Unidas advirtió que 735 millones sufren hambre en el mundo.Actualmente,y en la venta al por menor, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).Al mismo tiempo,Las dietas saludables son una parte esencial para abordar este problema; sin embargo,Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra este 16 de octubre,, consignó la agencia DPA.Además,, según el último informe 'El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo'., antes de la pandemia.De la misma manera,, los problemas relacionados con la inseguridad alimentaria y la nutrición persisten."Las consecuencias no solo agudizan el hambre, sino que repercuten, lógicamente, en el aumento de las personas pobres y enfermas", afirmó.En este sentido, asegura quepara luchar contra el hambre y la pobreza.Por el contrario, advirtió que el cambio climático, los conflictos armados y la inestabilidad económica son varias de las causas que alejan a las personas más vulnerables de la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación."Desde hace décadas sabemos que el sufrimiento de tantas personas no se debe a la escasez de recursos ni a causas naturales, sino a estructuras injustas y relaciones que están basadas en la desigualdad", señaló el coordinador del departamento de Estudios de Manos Unidas, Fidèle Podga.Del mismo modo,"La inequidad en el acceso a los bienes, el consumismo de los más ricos, los intercambios comerciales injustos, las consecuencias del cambio climático, el acaparamiento de tierras con fines extractivos y agroindustriales, la especulación con el precio de los alimentos, un sistema alimentario que no está diseñado para satisfacer las necesidades de la gente, las guerras y conflictos interesados y, en definitiva, la explotación de unas personas por otras y de unos países por otros", añadió., el coordinador también destaca, no todos los seres humanos sufren el hambre por igual"."Creo que, en cuestión de hambre, más que de cambio climático debemos hablar de justicia climática", precisa.Manos Unidas también indica que África sigue siendo la región más afectada por el hambre, con una de cada cinco personas enfrentando la inseguridad alimentaria, lo que representa más del doble del promedio mundial., apta para beber, para la agricultura y para la mayoría de los usos industriales”“El rápido crecimiento de la población, la urbanización, el desarrollo económico y el cambio climático están poniendo los recursos hídricos del planeta bajo un estrés cada vez mayor”, dijeron.Indicaron que “al mismo tiempo, los recursos de agua dulce por persona han disminuido un 20 % en las últimas décadas y la disponibilidad, y la calidad del agua se están deteriorando rápidamente debido a decenios de uso y gestión deficientes, sobreexplotación de aguas subterráneas, contaminación y cambio climático. Corremos el riesgo de sobrecargar este recurso preciado hasta un punto de no retorno”.especialmente las mujeres, los Pueblos Indígenas, los migrantes y los refugiados., la degradación de los ecosistemas, las prácticas insostenibles y el cambio climático.