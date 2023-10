¿Messi titular o suplente? La duda de Argentina para enfrentar a Perú

Foto: Alfredo Fantón.

La disyuntiva respecto de sies la principal incógnita de un seleccionado argentino de fútbol, que redondeó en la tarde del sábado un nuevo entrenamiento de cara al compromiso del martes anteque se jugará en el Estadio Nacional de Lima, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas clasificatorias al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.El entrenador Lionel Scaloni encabezó la rutina de trabajo en campo, basada en movimientos tácticos con pelota, aunque no dio ningún tipo de indicios con respecto a la formación que pondrá en escena el martes por la noche, a partir de las 23.00 hora argentina.La, aún con dos prácticas por delante en el predio de Ezeiza, pasa por saber si el capitán Messi estará entre los once titulares o, como ocurrió el pasado jueves en el triunfo 1-0 ante Paraguay en el Monumental de River Plate, entrará desde el banco de los relevos., luego de ingresar por Julián Alvarez ante la 'albirroja'. De acuerdo a la información que pudo averiguar Télam es "muy probable" que "previa charla de consenso" entre el director técnico y el propio "10" se vuelva a optar por esa postura.El excrack del Barcelona, de 36 años, padeció y bastante esa cicatriz de un viejo desgarro, que le impidió, por ejemplo, adquirir continuidad y rodaje en los últimos compromisos del Inter Miami, por la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.Messi tuvo sus minutos ante Paraguay, es cierto, pero más allá de los dos disparos al palo de Carlos Coronel, exhibió su falta de fútbol y cierta lentitud en sus movimientos, índices elocuentes del escaso rodaje que concretó en las últimas tres semanas.En caso de meterse entre los titulares, el DT deberá resolver cuál de los integrantes del doble "9", Julián Alvarez o Lautaro Martínez, le dejan su lugar.El resto del equipo no sufriría modificaciones con respecto al que arrancó el encuentro ante el combinado paraguayo conducido por el bonaerense Daniel Garnero.Es decir que la formación albiceleste para visitar a Perú sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González; Alvarez o Messi y Lautaro Martínez o Messi.Vale resaltar que el astro rosarino tendrá muy poca actividad en Inter Miami, tras esta fecha FIFA, teniendo en cuenta que ya quedó al margen de disputar los play offs de postemporada en la MLS.Por eso, los cuidados físicos y las cargas que evalúan Scaloni y su cuerpo técnico para el goleador histórico del seleccionado se hacen, también, en proyección para lo que serán los próximos dos partidos de eliminatorias.En la fecha FIFA de noviembre, la Argentina jugará ante Uruguay conducida por Marcelo Bielsa (en Buenos Aires o Córdoba) y también con Brasil (en el Maracaná de Río de Janeiro).La agenda del seleccionado campeón del mundo en Qatar indica que mañana, domingo, trabajará desde las 10.00 en el predio de Ezeiza.Los futbolistas quedarán luego liberados, con el objetivo de que pasen el Día de la Madre en familia. Por la noche regresarán a Ezeiza y, al día siguiente, habrá otro entrenamiento en horario a confirmar, antes del viaje vespertino hacia Lima.Argentina es el único líder de las eliminatorias sudamericanas con un puntaje ideal de 9 puntos en tres jornadas, en tanto que su rival del martes, Perú, solamente reúne 1 punto tras igualar en el arranque con Paraguay y caer sucesivamente con Brasil y Chile, sin marcar goles.