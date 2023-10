De Mendiguren cuestionó los dichos de abogado de EEUU sobre supuestas operaciones ilícitas

De Mendiguren / Foto: Pepe Mateos

La “investigación” que publicó @LANACION incluye a 800 personas en el pedido de información del abogado estadounidense. La lista incluye a Bullrich, Jorge Macri, Rodriguez Larreta, Grindetti, Vidal, Rogelio Frigerio, Javier Milei, Paolo Rocca y muchos más..https://t.co/3QeHQMWpON pic.twitter.com/lYMUove8fh — Vasco de Mendiguren (@dmvasco) October 14, 2023

El secretario de Industria, José De Mendiguren, cuestionó este sábado a un abogado de EEUU por afirmar "" acerca de la" atribuidas a figuras del ámbito político, gremial y empresarial de la Argentina, y además le pidió al diario La Nación que al abordar esa "investigación" (sic) incluya a los dirigentes de la oposición mencionados en los documentos."La investigación que publicó La Nación incluye a 800 personas en el pedido de información del abogado estadounidense. La lista incluye a (Patricia), (Horacio), (Néstor), (María Eugenia)y muchos más", posteó este mediodía De Mendiguren desde su cuenta de la red social X (exTwitter).Por la misma vía, el funcionario y extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) dijo que esperaba "", en alusión a los representantes de la oposición, entre los que se encuentran la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) y el postulante de La Libertad Avanza (LLA).Sobre esos dirigentes, De Mendiguren demandó que "cada unosi hicieron o no operaciones 'aparentemente ilícitas', como dice irresponsablemente el abogado y transcribe el diario".Además, el secretario de Industria compartió a través de su red social el formulario de la Justicia estadounidense que contiene los resultados de un procedimiento conocido como 'discovery', por el cual se solicitó información sobre los movimientos financieros (en particular transferencias electrónicas a través del mecanismo de compensación internacional Swift) realizados por organismos estatales, funcionarios, dirigentes políticos, empresarios y gremialistas de la Argentina.El pedido de información sobre los movimientos de fondos de dirigentes argentinos fue solicitado ante el juzgado del Segundo Distrito de Nueva York por el abogado estadounidense Dennis Hranitzky, miembro de un estudio jurídico que patrocina a Glacial Capital, LLC y TRSE Holdigns.Se trata de tres fondos buitre que litigaron contra el Estado de la provincia de Buenos Aires tras no aceptar un canje de deuda ofrecido por el actual gobierno provincial.Un artículo reciente de La Nación que se refirió a las gestiones del abogado Hranitzky en representación de los tres fondos sostuvo que De Mendiguren había recurrido a "un intermediario" para enviar fondos al extranjero.Tras esa publicación, el funcionario de Economía respondió desde su cuenta de X (exTwitter)"Desmiento categóricamente la información que sugiere un artículo publicado este sábado en el diario La Nación -a partir del escrito de un abogado que litiga en los EEUU contra la provincia de Buenos Aires- que yo habría realizado operaciones financieras 'aparentemente ilícitas'", replicó el mismo jueves.Y agregó: "Todo mi patrimonio, habido durante 50 años de trabajo como empresario industrial y productor agropecuario, está totalmente declarado ante al AFIP y la Oficina Anticorrupción. No somos lo mismo en la vida pública del país".