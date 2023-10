Líbano denunciará a Israel por el "asesinato deliberado" de un periodista en un bombardeo

"La región podría estallar, amenazando la paz y la seguridad internacionales", concluye la diplomacia libanesa. Foto: AFP

El texto difundido, además, responsabiliza, a Israel "de la actual escalada" en el sur del Líbano, escenario de numerosos enfrentamientos esta semana entre Hezbollah y dicho país

El Gobierno libanés anunció este sábado que presentará una denuncia contra Israel ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el "asesinato deliberado" del camarógrafo Issam Abdallah, quien murió este sábado por un bombardeo en el sur del país, mientras que el Ejército israelí afirmó que "no está claro quién disparó" y que investiga lo ocurrido.El periodista de la agencia de noticias Reuters falleció y otros seis reporteros, de la misma agencia, de AFP y del canal televisivo Al Jazeera, resultaron heridos en el marco del estallido de violencia en la región desatado hace una semana con la incursión del movimiento palestino Hamas en territorio israelí.El movimiento chiita libanés Hezbollah y el primer ministro en funciones de Líbano, Nayib Mikati, apuntaron a Israel como responsable directo del incidente.En ese marco, el Ministerio de Exteriores de Líbano anunció su intención de presentar la denuncia en el Consejo de Seguridad de la ONU contra Israel por la "flagrante agresión, un crimen contra la libertad de expresión, el periodismo y los derechos humanos" que constituye el ataque contra los periodistas, informó la agencia de noticias estatal ANI.El texto además responsabiliza a Israel "de la actual escalada" en el sur del Líbano, escenario de numerosos enfrentamientos esta semana entre Hezbollah y dicho país."Si esta situación no se resuelve, la región podría estallar, amenazando la paz y la seguridad internacionales", concluye la diplomacia libanesa en la nota citada por la agencia de noticias Europa Press.Por su parte, el portavoz militar del Ejército israelí, Richard Hecht, se limitó a dar sus condolencias por la muerte del camarógrafo e indicó que ya hay en marcha una investigación al respecto, informó el diario local The Times of Israel."No está claro quién le disparó, sentimos mucho su muerte", dijo el vocero durante una conferencia de prensa.En tanto, la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), desplegada en el sur del país, advirtió este viernes del riesgo de que la situación pueda degradarse y quedar "fuera de control"."De momento no podemos decir con certeza cómo el grupo de periodistas fue alcanzado", señaló un comunicado de la fuerza de Naciones Unidas.Tras conocerse el hecho, Reuters dijo este viernes que estaba trabajando con las autoridades de la región para saber qué ocurrió."Buscamos urgentemente más información, trabajamos con las autoridades de la región y apoyamos a la familia y a los colegas de Isa Issam. Nuestros pensamientos están con sus familiares en este terrible momento", señaló la agencia.La agencia de noticias AFP exigió a Israel y Líbano "una investigación exhaustiva" del bombardeo que hirió la víspera a dos de sus periodistas."Es crucial hacer todo lo posible para determinar cómo un grupo de periodistas claramente identificados como tales y debidamente acreditados ha podido ser tomado por blanco", manifestó el presidente de AFP, Fabrice Fries, en un comunicado.El jefe de la sección para Medio Oriente de la ONG Reporteros sin Fronteras, Jonathan Daghar, dijo este viernes que la información preliminar apunta a que los periodistas alcanzados "estaban identificados como tales y no estaban rodeados de combatientes"."Nos falta un poco de información, pero todo apunta a un ataque deliberado. Si lo ha sido, estamos hablando de un crimen de guerra", agregó. A su vez, Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó el ataque y dio su pésame por la muerte del periodista en el sur de Líbano."Proteger a los periodistas es una preocupación para todos nosotros. Mientras los periodistas defienden la verdad, nosotros los apoyamos", expresó Dujarric en la red social X (ex Twitter).