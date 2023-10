Italia, último campeón de la Eurocopa, goleó a Malta

Foto: X (ex Twitter) @Azzurri_En

El seleccionado de fútbol de, último campeón,, de local, sin el delantero argentino nacionalizado, y quedó como uno de los escoltas de Inglaterra, líder del Grupo C, tras jugar uno de los partidos que continuaron este sábado la séptima fecha de lasLos goles de Italia, que obtuvo la Europa en dos oportunidades (1968 y 2020), fueron logrados por los mediocampistasy por el delantero(2).Con este resultado, Italia, cuatro veces campeón mundial (1934, 1938, 1982 y 2006) y que no se clasificó a los de Rusia 2018 y Qatar 2022, quedó con diez unidades, al igual que Ucrania, que venció a Macedonia por 2 a 0, de local, tres menos que el líder invicto Inglaterra, al que visitará el martes próximo en Wembley.Retegui, con la conducción técnica de Roberto Mancini, fue titular en los dos primeros partidos de la eliminatoria en los que anotó dos goles: uno en la derrota con Inglaterra por 2 a 1, de local, en la primera fecha, y el otro en el triunfo sobre Malta por 2 a 0, de visitante, en la segunda jornada; luego fue suplente el empate ante Macedonia por 1 a 1.Ya con el nuevo entrenador, Luciano Spalletti, fue suplente e ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo en el empate con Ucrania por 1 a 1, en la fecha pasada, y en esta no estuvo entre los convocados.Por el Grupo G,, de local, en su cuarta victoria en cinco presentaciones, y quedó como líder invicto con trece puntos, tres más que su rival de hoy.El viernes pasado, Francia, subcampeón mundial 2002; Portugal y Bélgica se clasificaron a la Eurocopa que se disputará en Alemania del 14 de junio al 14 de julio del próximo año, luego de vencer en sus respectivos partidos de la séptima fecha.