Suspendieron la licencia de conducir al camionero que derribó un puente peatonal

Foto: Eva Cabrera

Foto: Eva Cabrera

⚠️ Un camión chocó contra un puente peatonal con la batea y lo derribó en la ruta provincial 36, sentido a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que esa zona se encontraba interrumpida al tránsito, informaron fuentes viales. pic.twitter.com/EDx4G0R2xv — Agencia Télam (@AgenciaTelam) October 13, 2023

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires suspendieron la licencia de conducir del, en un hecho que ocurrió, en el sur del conurbano, donde no se registraron víctimas ni heridos.La secuencia quedó grabada en imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes y en medios de comunicación, donde se ve como el camionero embiste al puente con el semirremolque levantado.También fue(LiNTI) emitida por el organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.Para recuperar ambos documentos, el chofer será reevaluado con distintos exámenes que determinen su aptitud al volante y además, será demandado por los daños ocasionados, indicó un comunicado de la ANSV."Lo que vimos ayer es un hecho claro de negligencia por parte del camionero y que por suerte no tuvo mayores consecuencias que los daños materiales. Siempre decimos que manejar es una responsabilidad y más cuando se trata de un conductor de vehículos de gran porte que transporta cargas. La suspensión de este chofer ya es una realidad y ahora deberá pasar por distintos exámenes que lo habiliten a conducir nuevamente, si es que los resultados de los mismos demuestran que es apto para tal fin", remarcó elPor su parte, el, expresó que "éste es un caso de gran irresponsabilidad e inconsciencia. Agradecemos que solo hubo daños materiales y no hubo que lamentar víctimas"."Ese accionar temerario puso en riesgo hasta al mismo conductor. Es urgente la necesidad de tomar conciencia y cambiar estas acciones al volante, ser más responsables, sobre todo cuando se trata de un conductor profesional", dijo el funcionario.La suspensión surge a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.Para denunciar hechos de violencia vial, la, donde las y los ciudadanos pueden realizar su denuncia enviando el material que graben identificando al responsable. También pueden hacerlo a través de las redes sociales de la ANSV -InfoSegVial- y/o por correo electrónico: comunicacion@seguridadvial.gob.ar.