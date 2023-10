La financiera de Rojnica "era la mayorista de las cuevas" de dólar ilegal

Ivo Rojnica, dueño de la financiera Nimbus, tiene prohibido salir del país por la Justicia.

El miércoles por la noche se realizaron los operativos en Ninmbus / Foto: Daniel Dabove.

La financiera Nimbus -cuyo titular era "El croata", investigado por maniobras ilegales con divisas- "era la mayorista de las cuevas", señaló este sábado el director general de Aduanas, Guillermo Michel, al tiempo que llamó a "dar un debate como país y como sociedad" sobre cómo combatir los delitos económicos., afirmó Michel en declaraciones a radio Splendid AM 990 en referencia a la investigación sobre Rojnica, a quien la Justicia le prohibió salir del país por "operatoria trasnacional ilegal" con divisas "El croata" era titular de la financiera Nimbus, ubicada en San Martín 140, piso 19, que fuera allanada en la noche del miércoles pasado, luego de la disparada que sufrió esta semana el dólar informal.En este sentido, el funcionario comentó: "También detectamos muchos casos de importadores que sobrefacturaban, es decir, que inflaban el valor de las importaciones y dejaban en el exterior dólares al valor oficial, para después traerlos en negro".De todas maneras, remarcó que "hay que terminar de analizar la documentación que se secuestró", ya que "hay documentación desde mediados de septiembre hasta tres días antes del allanamiento"."Ya", anticipó el titular de la Aduana, quien no brindó más detalles al respecto porque la información está bajo secreto de sumario.Consultado sobre Rojnica, Michel afirmó que "no lo conocía ni de nombre" y detalló:Seguidamente,, los cuales, recalcó, "en todo el mundo, en cualquier conformación política, se penan de manera importante"."Nos tenemos que dar un debate como país y como sociedad en verdaderamente cómo combatirlo porque a un monotributista que no pagó la cuota lo damos de baja, a un profesional que se atrasó con el IVA le aplicamos una multa y le embargamos la cuenta, pero a estos tipos que manejan millones de dólares en negro siguen libres por la calle y contratan un buen estudio de abogados y todo queda en la nada", objetó.