Martín Rolón, DT de Talleres de Escalada: "Llegamos a la final con méritos compartidos"

, entrenador de, anticipó el gran duelo final de la Primera B ante San Miguel por el ascenso a la Primera Nacional y consideró que "llegamos con distintos matices, pero con méritos compartidos".El entrenador, de 40 años, dijo a TélamTalleres recibirá a San Miguel este lunes desde la 17.45 en su estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalada, mientras que la revancha se jugará el domingo 29 en Los Polvorines.La tabla acumulada del ciclo 2023 marcó una leve ventaja de dos puntos a favor (60 a 58) del "Trueno Verde", que se quedó con el torneo Apertura, mientras que el equipo del sur bonaerense ganó el Clausura. Esa ventaja le permitirá a San Miguel la posibilidad de cerrar la llave en su casa de Los Polvorines."Uno buscaba cerrar la historia de local, sobre todo para que la gente tenga la posibilidad de asistir a la definición como testigos presenciales, pero creo que en definitiva no influye mucho porque la única ventaja sería la de jugar media hora, la de un supuesto alargue, más de local que nosotros", agregó el joven DT albirrojo.Sobre los méritos que cada equipo sumó para llegar a esta instancia definitiva, Rolón afirmó que "llegamos con distintos matices, pero con méritos compartidos".Cabe destacar que Talleres es un equipo con una sólida defensa y un mediocampo eficaz que trabaja para el cero en su arco: en 15 partidos sólo le convirtieron dos goles. Su arquero Damián Tello lleva 621 minutos sin recibir goles, y Lautaro Villegas es el goleador con 12 tantos (cinco en el Apertura y siete en el Clausura)."Ellos desde un principio se anotaron como los máximos candidatos, con un entrenador (Gustavo Coleoni) de mucha trayectoria y jerarquía, y jugadores muy importantes. Nosotros fuimos encontrando el mejor nivel de menor a mayor", indicó Rolón.Al profundizar el análisis en el plano futbolístico y trayendo como repaso el partido que los cruzó en el Clausura, el técnico de Talleres subrayó que "habrá que estar muy concentrados y atentos a todos los detalles, en el último cruce que nos ganaron 2 a 1 (en Los Polvorines) aprovecharon dos errores nuestros de salida y con eso marcaron la diferencia". En el Apertura habían empatado 1-1 en Escalada."San Miguel es un equipo muy bien trabajado, con mucho oficio y que sabe manejar los tiempos de los partidos", dijo el entrenador.Formado en el club de Remedios de Escalada, Martín Rolón llegó a tener su chance como técnico del plantel profesional después de trabajar en las divisiones juveniles."Conocer el club es importante. Tanto Mauro -Marrone, su ayudante de campo- como yo conocemos cada rincón, a la gente, lo que siente y la ilusión que existe alrededor de este proyecto", aseveró Martín Rolón.Por último, sobre esta oportunidad que se le presentó y aprovechó en grande, el DT recalcó que "desde el primer día trabajamos para llegar a esto y no nos sorprende"."Tal vez todavía no tenemos los pies sobre la tierra, pero siempre entendimos que esto era solamente un pasaje a la final. Por eso el festejo fue solo del día que le ganamos a Ituzaingó y alcanzamos el objetivo, pero estamos tranquilos y con la mente puesta en esta gran final", concluyó el DT de Talleres.