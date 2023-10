Gustavo Coleoni, DT de San Miguel: "Vamos a estar a la altura de lo que nos jugamos"

Foto: Prensa

, entrenador de San Miguel, destacó "el gran año deportivo que viene demostrando el equipo", y destacó que ante Talleres de Remedios de Escalada, por el partido de ida para ascender a la Primera Nacional, "todos los jugadores estarán a la altura de lo que se juega y de la ilusión de la gente".El partido de ida de la definición se jugará el lunes en la cancha de Talleres de Remedios de Escalada desde las 17.45 y la vuelta tendrá lugar el domingo 29 en el estadio de San Miguel.El DT cordobés, de 55 años,, en donde sumó 60 puntos, se alzó con el título del torneo Apertura (30) y llegó a la misma cantidad en el Clausura para clasificar en segundo lugar, una regularidad que no alcanzó para ganarlo y poder lograr el ascenso directo, ya que Talleres sumó 37 (58 en la general) y se quedó con el primer puesto."Llegamos bien a estas finales, que ambos equipos se merecen porque han sido los mejores a lo largo del año. Venimos de una fecha libre, pudimos recuperar a algunos jugadores y no hay riesgo de sanciones por tarjetas amarillas., ya que enfrentaremos a un rival al que le hicieron solo dos goles en 15 partidos, y eso habla muy bien de ellos", dijo Coleoni en diálogo con Télam.El entrenador, quien dirigió a Central Córdoba de Santiago del Estero en Primera División tras ganar el ascenso con el "ferroviario",: "Todo San Miguel empuja para conseguir el objetivo que nos pusimos, pero nuestra tarea es trabajar con tranquilidad y manejarlo con nuestras ideas, para que los jugadores puedan jugar tranquilos y concentrados".Es que el "Trueno Verde" arrastra en cada presentación en su cancha de Los Polvorines a una multitud que llega desde los tres distritos bonaerenses que aportan a una hinchada seguidora: Malvinas Argentinas (allí está el estadio); San Miguel (en donde está la sede del club) y José C. Paz.Así las cosas, la dirigencia del club trabaja para que 15.000 personas puedan presenciar de local el partido decisivo, el domingo 29 de octubre.. En los dos partidos que jugamos este año, ganamos en nuestra cancha en una buena actuación y empatamos de visitantes. Tenemos jugadores que están muy capacitados para esta instancia y lo vienen demostrando al sacar a flote partidos y momentos complicados", expresó.Se trata de un plantel parejo que el cuerpo técnico sabe regular según los partidos, con una columna vertebral que arranca con el experimentado arquero Joaquín Pucheta, de 31 años, ex Lanús, Los Andes, Alvarado, Estudiantes de Buenos Aires, All Boys y el fútbol ecuatoriano; el defensor colombiano Dixon Rentería; Nahuel Sica y Matías Rojas en el mediocampo; y el goleador Ezequiel Melillo en el ataque."Me quedo con la forma en que respondió mi equipo cuando hubo que ganar para asegurarnos el Apertura una fecha antes del final, y con la remontada del Clausura, aunque no nos alcanzó para terminar primeros", analizó Coleoni, quien dirigió a Talleres y Racing de Córdoba, en donde también jugó; y fue DT de Ferro Carril Oeste, Santamarina de Tandil y Brown de Madryn, entre otros.La llegada de Federico Almada como principal dirigente solucionó muchas cosas y ya desde la buena campaña del año pasado que se trabaja muy bien para seguir creciendo ", agregó el DT."En lo personal, este momento es algo que estoy disfrutando junto con mi cuerpo técnico. Después de ganar ascensos en otras categorías (Federal A, Primera Nacional), vinimos a una divisional nueva para nosotros a trabajar con la misma seriedad de siempre, y a cumplirle el sueño a esta gente: una hinchada sufrida y generosa que tiene todos los motivos para soñar y creer", concluyó el "Sapito" Coleoni.