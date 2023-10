Israel admite "errores" de servicio de inteligencia ante el sorpresivo ataque de Hamas

"Fue mi error y esto refleja los errores de todos los que hacen las evaluaciones (de inteligencia)", declaró el principal asesor de seguridad nacional, en una conferencia de prensa en Tel Aviv. Foto: AFP:

El viernes, el brazo armado de Hamas, las Brigadas al Qassam, aseguró en un comunicado que 13 de los rehenes capturados tras la ofensiva del pasado sábado, murieron por bombardeos israelíes en la Franja

El asesor de seguridad del Gobierno de Israel admitió este domingo que los servicios de inteligencia cometieron "errores" ante el sangriento ataque por mar, tierra y aire realizado el sábado pasado por el movimiento islamista palestino Hamas, que desató una escalada en la región."Fue mi error y esto refleja los errores de todos los que hacen las evaluaciones (de inteligencia)", declaró Tzachi Hanegbi, asesor de seguridad nacional, en una conferencia de prensa en Tel Aviv.La nueva escalada comenzó el sábado pasado tras un sorpresivo ataque de Hamas que dejó alrededor de 1.300 muertos en Israel, 258 de ellos soldados, según el Ejército, mientras que los bombardeos israelíes en respuesta hizo que otras 2.215 personas fallecieran del lado de Gaza, entre ellas 724 niños, de acuerdo con las autoridades palestinas.La infiltración de Hamas en una veintena de localidades del sur de Israel, la destrucción de puestos militares, el asesinato de cientos de civiles y la captura de al menos 150 rehenes, todo en un solo día, no tiene registro similar en la historia de Israel.Esta última semana, las miradas de analistas y la opinión pública israelí que buscaban responsabilidades alcanzaron tanto a militares como a líderes políticos, pero no fue hasta este domingo que el Gobierno israelí admitió la falla en su sistema de seguridad."Pensábamos realmente que Hamas había aprendido la lección" de su última gran guerra con Israel en 2021, agregó el asesor, según replicó la agencia de noticias AFP.Hanegbi dijo que se había equivocado en sus comentarios de hace apenas dos semanas de que Hamas había sido disuadido y debilitado después de anteriores campañas militares de las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) en la Franja de Gaza, según recogió el diario local Times of Israel.Las fuerzas de seguridad recibieron “una indicación horas antes” de que comenzara el ataque, pero los servicios de inteligencia y el Ejército y el Shin Bet (agencia de seguridad interna) creían que no era nada parecido a “lo que sufrimos”, declaró el funcionario.En paralelo, Hanegbi rechazó cualquier posibilidad de negociación para un canje de prisioneros con Hamas, que el sábado pasado, en medio de su ofensiva, secuestró al menos a 120 personas y las trasladó a Gaza."No hay manera de negociar con un enemigo al que hemos jurado exterminar", afirmó el funcionario israelí.