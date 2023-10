Maternidad y literatura, una relación que se transforma al calor de los cambios sociales

Nora Dominguez Rubio, profesora consulta de la UBA y codirectora de la Historia Feminista de la Literatura Argentina / Foto Gentileza: Daniela Podlubn.

Foto Gentileza: Daniela Podlubn.

De ser la gran ausente de la literatura, como la definió hace años la investigadora, pionera en estudios de género en literatura, a devenir en una tendencia cada vez más creciente de libros que la narran, la maternidad dejó de ser una tema invisible en la ficción contemporánea, como lo demuestran numerosos títulos que abordan ese rol desde perspectivas complejas y contradictorias., aseguró la académica a Télam.Desde hace años,, estudia las representaciones de género en las literaturas del país y de América Latina, y el lugar de la maternidad en la narrativa. En 2007, publicó, donde rastreaba las distintas maneras de contar a la madre en autores y autoras nodales de la literatura argentina. Las madres son su objeto de estudio porque iluminan las relaciones de poder: cómo se cuentan, quiénes la cuentan, con qué intenciones hablan de lo social y cultural, apuntaba en ese libro.En los últimos años, con más precisión en la última década, ladio un giro en lasnovelas, cuentos, poemas, la figura de la madre o el rol de la maternidad dejaron su lugar de servicial, doméstico y edulcorado para resurgir en su dimensión más compleja, a veces alejada de mandatos, habitando sus lugares de no deseada, inesperada o transformadora. Madres que son protagonistas, madres narradas por sus hijas, madres que integran una genealogía, madres con problemas de salud, madres obsesivas, madres diversas.Efectivamente en mi libro "De donde vienen los niños. Maternidad y escritura en la literatura argentina del 2007" identificaba, muy convencida ya que intentaba demostrarlo dando cuenta de las ausencias en los autores más centrales. Incluso Arlt en un aguafuerte decía que la literatura argentina carecía de esas madres poderosas como la de Gorki, por ejemplo. Yo estaba mirando la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX. Pero hacia los 90 ya se empezaba a vislumbrar una presencia mayor. La emergencia trágica de las Madres de Plaza de Mayo como colectivo político creo que marca una conmoción simbólica sobre cómo las mujeres argentina nos pensamos, imaginamos, sea real o imaginariamente como madres. Y hubo un texto central como fue "El Dock" (1993) de Matilde Sánchez que se hace cargo de esa maternidad no elegida, al calor de una amiga-madre que se decide por la lucha armada y lega su hijo a la narradora. En esta última década el tema estalló, no solo en la Argentina- Evidentemente los feminismos alientan modos de pensarnos y modos de escribir sobre esa experiencia, que sigue siendo, como dijo tan bien Julia Kristeva, una "catástrofe de identidad" y creo que habilitan un discurso y la posibilidad de una voz en primera persona que se hace cargo de esa experiencia. Es posible, que el desarrollo de una literatura del yo también sostenga esa irrupción. Y el mercado hace lo suyo, sin duda, no se la va a perder. Al punto que las entrevistas a escritoras que en otra época reiteraban acerca de si escribían "literatura femenina", ahora fatigan acerca de cómo se llevan con la escritura sobre lo materno. Es cierto que hay muchas que escriben sobre este tema pero otras, no. Y las que encontraron allí una manera de explorar algo nuevo, están dando lugar a historias muy variadas y a escrituras muy disímiles. Conclusión: no hay una manera de escribir sobre madres sino un despliegue asombroso con textos muy buenos. También hay una línea que se ocupa de explorar la memoria de la propia madre; el sujeto que narra se coloca de otra manera frente a la escritura y aparecieron textos extraordinarios como "El corazón del daño" de María Negroni o "La insumisa" de Cristina Peri Rossi o "Música materna" de Graciela Batticuore.- Esto es así, ya no hay espacio para los roles tradicionales, está la necesidad de hurgar, explorar afectos complejos, imaginaciones abiertas. La madre puede estar en un vínculo que no es biológico, pero que puede definirse como tal por el dispositivo de atención y cuidado que despierta como la narradora que cuida un niño que padece una enfermedad muy rara, en un clima de una catástrofe ambiental en "Mugre rosa" de Fernanda Trías o las novelas de Leila Sucari que tienen un costado obsesivo sobre el tema pero encuentra personajes, mundos ficcionales, tipos de discurso que van variando en cada libro.- Me parece que lo que hace esta forma de experimentación donde lo materno aparece como un deseo de ficción, como no lo era en otras épocas, es imaginar formas posibles complejas, disruptivas para lo materno y la representación de hijos. Estas tensiones imaginarias llevan a las formas discursivas a experimentaciones fructíferas.- Las investigaciones académicas sobre el género se vienen desarrollando desde hace tres décadas con lentitud pero con persistencia. Hablo de la Argentina y se han preocupado principalmente por indagar cuáles fueron las formas en que las escritoras han accedido al campo cultural, evitando la neutralización que se les exigía. Hay contribuciones académicas, muchas son libros, muy importantes sobre escritoras. Muchas de ellas, como las Ocampo, Storni, Norah Lange, Pizarnik, Griselda Gambaro, Juana Manuela Gorriti, Sara Gallardo, Beatriz Guido y una lista más engrosada, han merecido investigaciones sobre diferentes aspectos de sus producciones e importa fundamentalmente cómo sus escrituras y colocaciones disputaron sentidos sobre la cultura, la sociedad y la política centralmente. Las investigaciones no solo se centraron en nombres sino en problemas teóricos acerca de qué significó construir una autoría literaria femenina en diferentes épocas, cómo se han representado los cuerpos, o los tonos de una voz en disidencia. Más específicamente, si pensamos investigaciones sobre lo materno en literatura han aparecido en estos últimos años algunos artículos, aquí en Chile, en España y me parece que está aumentando el interés por investigarlo y seguramente esto sucede porque la emergencia de esta tendencia literaria.