El tackle salvador de Moroni que le dió vida a los Pumas para la remontada final

Matías Moroni, quien con un tackle impresionante salvó a Los Pumas de un try de Gales sobre el final del partido, en momentos en que el combinado nacional vencía 19 a 12, aseguró que la semifinal del Mundial del viernes próximo será el partido más importante de la historia del seleccionado argentino de rugby.La intervención de Moroni fue una de las jugadas más destacadas la victoria de Los Pumas ante Gales . En un rápido ataque, el wind galés Louis Rees-Zammit se escapaba por la banda izquierda para anotar un try que hubiese cambiado el resultado parcial para el conjunto europeo complicando las chances argentinas, cuando apareció Tute, el back de 32 años, para una salvada milagrosa: la pelota quedó a centímetros de la conversión gracias a su intervención."Vamos a ir a la guerra a Paris, nos", declaró Moroni."El esfuerzo que hizo este equipo desde que arrancó el año fue muy grande. Mucha gente habló giladas y no confiaba, algunos se subieron después de Japón pero no importa, vamos a dejar todo por esta camiseta, por nuestras familias y por la gente", agregó Tute.El back de 32 años contó, en declaraciones a ESPN, que fue "un partido durísimo,"."Tute" Moroni concluyó que la camiseta argentina "es lo más importante que tengo. Juego al rugby por esta camiseta. Creo que el trabajo, la humildad, el sacrificio, la confianza en el sistema y en lo que venimos haciendo nos deja ahora con la chance de jugar el partido más importante en la historia de Los Pumas. Lo vamos a ir a jugar dejando todo por la familia y por el país".