Los argentinos eligen un nuevo Gobierno en comicios que anticipan un voto dividido en tercios

Casi 450 mil argentinos residentes en el exterior podrán votar el próximo 22

Un total de 449.909 argentinos que residen en el exterior están habilitados para votar en las categorías nacionales en los próximos comicios generales del domingo 22, y lo podrán hacer en más de 300 mesas que se instalarán en 142 representaciones diplomáticas argentinas en el extranjero, de las cuales 75 son embajadas y 66 consulados, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE).



"Precisamente con estas elecciones se cumplen 30 años de que los argentinos que viven en el exterior pueden votar, ya que en 1993 se sancionó la ley 24.007, que habilitó esta posibilidad y creó el Registro de Electores Residentes en el Exterior", comentó a Télam Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la CNE.



El sufragio que se realiza desde el exterior no es de carácter obligatorio, sino voluntario, y no necesitan justificar la no emisión del voto, a diferencia de quienes residen en el territorio nacional, y son incorporados a este padrón de manera automática, siempre que cada ciudadano tuviese previamente domicilio consignado en el DNI en el extranjero, lo cual constituye una condición necesaria.



En el sistema legal argentino, quienes viven en el extranjero "tienen derecho a votar por las categorías nacionales desde el año 1993, pero hasta el año 2017 tenían que inscribirse en el Registro de Electores argentinos residentes en el exterior, pero primero tenía que hacer un cambio de domicilio en su DNI y luego solicitar su incorporación, no alcanzaba con una mera declaración", indicó el funcionario.



Detalló que "el decreto 403/2017 estableció un sistema de inscripción automática y de integración directa al Registro de Electores argentinos residentes en exterior: como consecuencia de esta norma se pasó de aproximadamente 43 electores a 400.000, porque la Justicia Electoral ya llevaba un subregistro de los argentinos que tenían domicilio en exterior que se llamaba sub registro de consulados".



Están habilitados para emitir el sufragio sólo para cargos electivos nacionales en las elecciones generales de medio término o legislativas y para los comicios presidenciales, pero no para las PASO, por lo tanto, en los comicios del próximo 22 podrán votar para presidente, vicepresidente, parlamentarios de Mercosur por Distrito Único Nacional y regionales, y senadores y diputados nacionales en todas las provincias.



En el caso de los senadores y diputados nacionales, el voto se adjudicará a los postulantes de la jurisdicción donde hubieren registrado su último domicilio, pero no pueden pronunciarse para categorías como las de gobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales, precisó Schimmel.



El voto se concreta a través de una boleta única diseñada por la Cámara Nacional Electoral, que contiene tantas divisiones como agrupaciones políticas compiten y muestra el nombre y número de la lista, con un espacio para la emisión del voto, que se expresa marcando cada categoría con una letra x.



"Se emplea la boleta única de papel, que es similar a la que se utiliza para el voto de los electores privados de libertad, porque es imposible llevar a todos los países donde hay argentinos todas las boletas de cada partido con la oferta electoral de los 24 distritos nacionales", indicó el funcionario.



Los países que mayor registro tienen de argentinos son: Estados Unidos, con 90.382; España, 85.388; Brasil 19.842; Uruguay, 18.149; Paraguay, 17.963; Italia, 17.356; Chile, 16.482; Israel, 12.947; México, 9.494; Alemania 8.960; Bolivia, 8.506, y Canadá, 8.394, entre otros.



En Francia hay 5.565 argentinos empadronados; en Venezuela, 5.486; Australia, 5.234; Suiza, 4.403; Japón, 1.858; China 587; Rusia 177, y en mucha menor cantidad, se encuentran connacionales viviendo por otros países, como Egipto, donde se encuentran empadronados, 79, en Vietnam, 33; Qatar, 23; Trinidad y Tobago, 20; y Armenia 16.



Los que tienen los números más bajos son: Jamaica e Irán, con 12 cada uno; Barbados, 8 y Mozambique, 5, mientras que en Libia y Surinam se hallan registrados apenas 2 en cada uno de estos países.



Una vez cerrado el comicio en cada país, que se realiza con la misma amplitud horaria que en la Argentina, esto es, de 8 a 18, se envía "toda la documentación y las actas firmadas en una suerte de valija diplomática para que llegue a la Argentina lo antes posible para incorporar a los escrutinios", dijo Schimmel.



"Pero para poder adelantar las últimas modificaciones de los decretos, hace más de 10 años se estableció que se anticipe la comunicación. No es el telegrama, porque no es para un escrutinio provisorio, sino del acta misma firmada por la autoridad de mesa y firmada por la autoridad consular, por una vía electrónica segura a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cámara Nacional Electoral", explicó.



"La CNE controla y verifica determinadas características y luego se remite la información a las juntas electorales de cada distrito para que lo puedan incorporar al escrutinio, si no hay ninguna cuestión a resolver, como votos impugnados, u otras cuestiones que deban dirimirse con el acta adelantada por esta vía segura, ya se puede incorporar el escrutinio", agregó el funcionario.