Argentina necesita "un fuerte y creíble plan macroeconómico", señaló el FMI

Accionistas se comprometieron a reforzar el fideicomiso que financia a los países más pobres

Un conjunto de países accionistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) acordó financiar por un monto de US$ 17.000 millones el fideicomiso para el crecimiento y la lucha contra la pobreza de los países más pobres (PRGT), anunció la directora general del organismo, Kristalina Georgieva.



El fideicomiso busca financiar, a tasa de interés cero, las tres líneas tradicionales que ofrece el FMI: programas de crédito de facilitad extendida (ECB) de mediano y largo plazo, facilidades “standby” de corto plazo para problemas de balance por shocks domésticos u externos (SCF), y facilidades rápidas de crédito de desembolso único para financiar pagos urgentes (RCF).



Las líneas ECF y SCF poseen, para estos países de bajos ingresos, periodos de gracia de cinco años y medio y cuatro años, respectivamente, y vencimientos finales en 10 y ocho años.



Según las estimaciones del FMI, se prevé que la demanda de préstamos PRGT alcance casi los US$ 40.0000 millones en el período comprendido entre 2020 y 2024, casi cinco veces el promedio histórico.



Para financiar el PRGT, según indicó el organismo a principios de este año, se necesitaban recaudar "alrededor de $17.000 millones (12 600 millones en Derechos Especiales de Giro) en recursos crediticios y $3.000 millones (DEG 2.300 millones) en recursos de subvención”, pero hasta ese momento los países accionistas sólo se habían comprometido a financiar “tres cuartas partes de la meta".



Este financiamiento permite cubrir la diferencia entre las tasas de mercado y los intereses cero de estos préstamos.



“Este día marca un importante hito para nuestros esfuerzos colectivos que buscan fortalecer la asistencia a nuestros miembros más vulnerables”, manifestó Georgieva en un comunicado.



Recordó, en ese marco, que “los países de bajos ingresos fueron golpeados fuertemente por múltiples shocks globales en los últimos años”.



“No sólo fueron impactados por la pandemia, sino que también enfrentan shocks en los precios de los alimentos, un alto endeudamiento y una ocurrencia creciente de desastres climáticos”, sostuvo la titular del FMI.



Desde 2021 el PRGT financió créditos –por cerca de US$ 30.000 millones- a 56 países, y actualmente 30 Estados se encuentran bajo una de las líneas de financiamiento, lo cual representa casi un 45% de los países elegibles bajo este esquema, el mayor porcentaje desde su creación en 2009.



“A través de estos programas, el FMI juega un rol crucial en asistir políticas que permitan un crecimiento sustentable e inclusivo, catalizar el financiamiento de otros socios y desbloquear las negociaciones de deuda cuando es necesario”, agregó Georgieva en la ciudad marroquí de Marrakech, donde se desarrollan reuniones conjuntas junto con el Banco Mundial.



La directora del Fondo destacó que “más de 40 países miembro otorgaron fondos para estos recursos que se necesitaban urgentemente, y un tercio de ellos son de economías emergentes”, incluyendo naciones como Botswana, China, Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita y la propia Marruecos.



Ya reunidos los fondos necesarios, el FMI procederá a realizar una “revisión comprensiva” de las facilidades del PRGT “para asegurar que la capacidad de financiamiento a largo plazo sea sustentable”, anticipó.



En declaraciones a la prensa, Georgieva lamentó la pérdida de civiles en el conflicto entre la organización islamista Hamas e Israel.



En términos de impacto en la economía global, afirmó que es demasiado temprano para adelantar alguna consecuencia, pero que "hay que reconocer que es otra fuente de incertidumbre", citó la agencia Europa Press.