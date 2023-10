Le exigen a Milei que "no esconda información sobre eventuales acuerdos con BlackRock"

Rodríguez le exigió a Milei que diga si hay un acuerdo con el Fondo BlackRock.

El diputado nacionalle exigió al diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA),, que acare sus dichos periodísticos sobre, los que "podrían incluir compromisos de emisión de nueva deuda externa argentina bajo jurisdicción extranjera".El pedido público surge a raíz de afirmaciones públicas de Milei, quien sostuvo que ya cuenta con los fondos para dolarizar, pero que no puede dar el nombre de las empresas o fondos con los que está negociando, según declaró el propio Milei.En particular, Rodríguezpara avanzar en operaciones que involucren nueva deuda externa argentina bajo jurisdicción extranjera.“El diputado nacional y candidato presidencial Javier Milei asegura que cuenta con los fondos para dolarizar la economía de Argentina. Al ser consultado por un periodista acerca de si el fondo de inversiones BlackRock financiará esa eventual dolarización, el diputado Milei responde que no lo va a mencionar “porque hay acuerdos de confidencialidad para estas operaciones”, sostuvo Rodríguez en su cuenta de X (exTwitter).“El Fondo BlackRock tiene parte del capital accionario de los bancos privados más grandes de la Argentina y es el principal acreedor privado con títulos de deuda de nuestro país, mayoritariamente con jurisdicción extranjera. ¿Javier Milei asumió acuerdos de confidencialidad con BlackRock? ¿Lo han hecho miembros de su equipo? ¿Las 'operaciones' a las que se refiere el diputado están relacionadas con eventuales compromisos que a futuro podría asumir el Estado Nacional argentino? ¿Se trata de operaciones que involucrarían nueva deuda externa bajo jurisdicción extranjera? ¿cuáles son las condiciones?”, Rodríguez.“Como funcionario público que es, resulta necesario que Javier Milei responda y no niegue ni esconda información, como lo está haciendo ahora, bajo una excusa de ‘confidencialidad’", conluyó.